Le prix de Palworld ne va pas augmenter malgré la 1.0, le trailer de lancement nous montre les nouveautés

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Palworld a déjà attiré plus de 40 millions de personnes susceptibles de relancer le jeu lors de l’arrivée de sa version 1.0, mais Pocketpair souhaite également attirer du sang neuf. C’est pourquoi le studio a décidé de repenser sa stratégie commerciale en changeant ses plans autour du prix du jeu.

Palworld // Source : Pocketpair

Le beau geste

Lorsqu’un jeu est lancé en accès anticipé, il est de coutume pour son studio ou son éditeur de le proposer à un prix moins élevé que celui qui est prévu pour sa version 1.0. Pour Palworld, Pocketpair comptait effectivement suivre cette règle en proposant son jeu à un prix supérieur aux 28,99 € qui sont aujourd’hui demandés. Mais le studio a finalement changé d’avis. Il souhaite conserver ce prix et n’augmentera donc pas la facture malgré la fin de l’accès anticipé :

« Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix de Palworld à la suite de la sortie de la version 1.0 et de le maintenir à 29,99 $ [ndlr : 28,99 € chez nous]. Nous sommes incroyablement fiers du chemin parcouru par Palworld. Grâce au soutien incroyable de nos joueurs, il est devenu un succès au-delà de nos rêves les plus fous. En guise de petit remerciement, nous maintiendrons le prix à 29,99 $. Merci pour votre soutien continu. »

Ce qui permettra à encore plus de monde de découvrir le titre sans se ruiner. La version 1.0 de Palworld sera disponible dès demain, le 10 juillet, et pour nous donner encore un peu plus envie, Pocketpair a diffusé une bande-annonce de lancement pour cette version, qui montre un jeu bien plus complet qu’à ses débuts, avec de nouveaux lieux, des Pals inédits, et des objets uniques qui seront à découvrir dans le jeu complet.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Palworld
Palworld
pc ps5 xbox series xbox one

Date de sortie : 10/07/2026

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé

pc ps5 xbox series xbox one
Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé

Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas

pc ps5 xbox series xbox one
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas

Palworld sortira sa version 1.0 le 10 juillet prochain, une nouvelle cinématique dévoilée

pc ps5 xbox series xbox one
Palworld sortira sa version 1.0 le 10 juillet prochain, une nouvelle cinématique dévoilée

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

« Sony ne reviendra pas sur sa décision » : Plusieurs analystes parlent de l’arrêt des jeux PlayStation sur disques, et sur ses raisons
ps5
« Sony ne reviendra pas sur sa décision » : Plusieurs analystes parlent de l’arrêt des jeux PlayStation sur disques, et sur ses raisons
Digimon Story: Time Stranger – Notre avis sur la version Nintendo Switch 2
switch switch 2
Digimon Story : Time Stranger Nintendo Switch 2
The Elder Scrolls VI ne serait pas prévu pour sortir avant au minimum 2 à 3 ans et va souffrir des licenciement chez Bethesda
The Elder Scrolls VI
Un jeu VR Tomb Raider aurait été annulé chez le studio derrière Metro Awakening
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Cygames promet qu’il travaille encore sur certaines de ses arlésiennes, même Project Awakening annoncé il y dix ans
Cygames promet qu’il travaille encore sur certaines de ses arlésiennes, même Project Awakening annoncé il y dix ans
The Crew Motorfest enclenchera la cinquième sur Switch 2 dès le mois d’octobre
switch 2
The Crew Motorfest enclenchera la cinquième sur Switch 2 dès le mois d’octobre
Avant d’être vidé de ses talents, id Software travaillait sur 3 idées de jeux, donc un Perfect Dark, un jeu à la John Wick et un autre DOOM
pc ps5 xbox series
Avant d’être vidé de ses talents, id Software travaillait sur 3 idées de jeux, donc un Perfect Dark, un jeu à la John Wick et un autre DOOM
Xbox annule la suite d’Avowed et d’autres projets d’Obsidian pour basculer le studio sur le prochain Fallout
pc ps5 xbox series
Xbox annule la suite d’Avowed et d’autres projets d’Obsidian pour basculer le studio sur le prochain Fallout
Granblue Fantasy Relink ressort aujourd’hui dans sa version Endless Ragnarok, qui rend l’action-RPG plus complet que jamais
pc ps5 ps4 switch 2
Granblue Fantasy Relink ressort aujourd’hui dans sa version Endless Ragnarok, qui rend l’action-RPG plus complet que jamais
Vous pouvez visiblement terminer The Blood of Dawnwalker avant même la fin de son prologue
pc ps5 xbox series
Vous pouvez visiblement terminer The Blood of Dawnwalker avant même la fin de son prologue
Cette année encore, PlayStation fera l’impasse sur la Gamescom et ne sera pas présent sur le salon allemand
ps5
Cette année encore, PlayStation fera l’impasse sur la Gamescom et ne sera pas présent sur le salon allemand
Nintendo baisse les frais de transport du Nintendo Store pour les abonnés Switch Online, mais il y a un hic
switch switch 2
Nintendo baisse les frais de transport du Nintendo Store pour les abonnés Switch Online, mais il y a un hic
Le Souls-like Mortal Shell II sortira de sa coquille le 20 août prochain
pc ps5 xbox series
Le Souls-like Mortal Shell II sortira de sa coquille le 20 août prochain
Warhammer 40,000: Rogue Trader est arrivé dans un si mauvais état sur Switch 2 que ses DLC sont maintenant offerts
switch 2
Warhammer 40,000: Rogue Trader est arrivé dans un si mauvais état sur Switch 2 que ses DLC sont maintenant offerts
Mario Kart Tour arrive en bout de course, le jeu mobile tirera sa révérence le 30 septembre
ios android
Mario Kart Tour
Minecraft : Il aura fallu attendre 17 ans pour obtenir une fonctionnalité des plus basiques en jeu
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 switch 2
Minecraft
Plusieurs jeux Game Boy arrivent sur le Nintendo Switch Online, dont Wario Land
switch
Plusieurs jeux Game Boy arrivent sur le Nintendo Switch Online, dont Wario Land
Le free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis fermera ses portes pour son troisième anniversaire
pc ios android
Le free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis fermera ses portes pour son troisième anniversaire
Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire
Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire
Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console
Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console
Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox
pc ps5 xbox series
Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
switch 2
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
ps5
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
pc switch ps4 xbox one switch 2
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux