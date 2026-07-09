Le prix de Palworld ne va pas augmenter malgré la 1.0, le trailer de lancement nous montre les nouveautés

Le beau geste

Lorsqu’un jeu est lancé en accès anticipé, il est de coutume pour son studio ou son éditeur de le proposer à un prix moins élevé que celui qui est prévu pour sa version 1.0. Pour Palworld, Pocketpair comptait effectivement suivre cette règle en proposant son jeu à un prix supérieur aux 28,99 € qui sont aujourd’hui demandés. Mais le studio a finalement changé d’avis. Il souhaite conserver ce prix et n’augmentera donc pas la facture malgré la fin de l’accès anticipé :

« Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix de Palworld à la suite de la sortie de la version 1.0 et de le maintenir à 29,99 $ [ndlr : 28,99 € chez nous]. Nous sommes incroyablement fiers du chemin parcouru par Palworld. Grâce au soutien incroyable de nos joueurs, il est devenu un succès au-delà de nos rêves les plus fous. En guise de petit remerciement, nous maintiendrons le prix à 29,99 $. Merci pour votre soutien continu. »

Ce qui permettra à encore plus de monde de découvrir le titre sans se ruiner. La version 1.0 de Palworld sera disponible dès demain, le 10 juillet, et pour nous donner encore un peu plus envie, Pocketpair a diffusé une bande-annonce de lancement pour cette version, qui montre un jeu bien plus complet qu’à ses débuts, avec de nouveaux lieux, des Pals inédits, et des objets uniques qui seront à découvrir dans le jeu complet.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series.