Sony sera présent à la prochaine édition du Comic-Con avec des détails autour de Marvel Tokon et Marvel’s Wolverine

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Si Sony boude encore et toujours la Gamescom, il aurait été stupide de faire l’impasse sur le Comic-Con de San Diego qui aura lieu à la fin du mois. Avec deux jeux Marvel dans les cartons prêts à sortir avant la fin de l’année, c’est là l’endroit idéal pour faire parler de Marvel Tokon et Marvel’s Wolverine, surtout en marge des annonces de Marvel Studios qui devraient aussi attirer l’attention sur la Maison des Idées.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Avec même un peu de God of War: Laufey en prime

Pour cette édition du Comic-Con, Sony se réserve trois panels, à commencer par celui de Marvel’s Wolverine, qui aura lieu chez nous aux alentours de 20h30 le jeudi 23 juillet. Les dirigeants d’Insomnica Games ainsi que les acteurs principaux viendront donner quelques détails sur le jeu, avec quelques informations sur l’histoire, les personnages, les coulisses, et des images encore jamais vues. À voir maintenant si tout cela sera montré uniquement au public sur place, ou si Sony sortira une vidéo dans la foulée pour le reste du monde.

Il enchaînera directement avec le panel réservé à Marvel Tokon. Puisque le jeu sortira quelques jours plus tard, c’est donc le dernier gros temps fort pour Arc System Works, qui promet des « annonces surprenantes ». On parie sur le casting du premier Season Pass, maintenant que le roster de base est connu.

Enfin, God of War: Laufey sera lui aussi présent dans la nuit du vendredi au samedi, avec un panel réunissant le casting du jeu et Ariel Lawrence (réalisatrice) et Cory Barlog (directeur de la licence). Attendez-vous à un peu moins d’informations ici, Sony ne promettant rien de très neuf en dehors d’une discussion autour du projet.

Le salon américain sera en tout cas le premier événement public depuis l’annonce de l’arrêt de production des jeux PlayStation sur disques (dès 2028). À voir si la grogne du public vue sur les réseaux sociaux se manifestera aussi lors de ce type de rendez-vous, en espérant que cela ne soit pas au détriment des artistes sur place qui n’ont rien à voir avec cela.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
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Date de sortie : 15/09/2026

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