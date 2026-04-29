Comment réussir le défi Place des énigmes dans Crimson Desert ?

L’île céleste Place des énigmes de Crimson Desert ne révèle son accès qu’après avoir atteint le sommet de la Flèche de l’horlogerie, située à l’est de la région de Déméniss. Dans notre article consacré, on vous explique comment y entrer et atteindre le sommet afin de passer la porte abyssale qui mène à ce nouveau défi.

Une fois téléporté à la Place des énigmes, vous activez automatiquement la dalle de Nexus abyssal de la zone. Ici, un parcours de voltige vous attend, et vous devrez le réussir rapidement.

Avancez vers le centre de la zone pour apercevoir un mécanisme à allumer avec votre force axiomatique (L3/LS). Lorsque ce sera fait, vous activerez plein d’anneaux lumineux à traverser en volant, ainsi que le ventilateur géant à proximité.

Sautez au-dessus le ventilateur et planez pour traverser quatre anneaux puis, au sommet de votre ascension, arrêtez de planer pour tomber suffisamment en chute libre pour arriver à hauteur du premier anneau de la deuxième série.

Redéployez vos ailes rapidement et traversez les cinq prochains anneaux en descendant en piqué. Ensuite, revenez en chute libre pour rapidement arriver au niveau de la plateforme en contrebas.

Près de cette plateforme, redéployez vos ailes au niveau des ventilateurs pour être propulsé vers les trois prochains anneaux. Juste après, un quadruple ventilateur vous élèvera de nouveau dans les cieux vers une série de quatre anneaux quasi collés les uns aux autres.

Rentrez vos ailes au sommet de l’ascension et ressortez-les juste après pour gagner un peu de temps dans votre chute, puis passez à travers les anneaux. Enfin, planez vers le courant d’air droit devant vous pour être projeté vers les cinq derniers anneaux de la zone.

Enchaînez les ruées de la corneille avec Rond/B pour maintenir votre altitude et franchir plus rapidement les derniers anneaux. Vous atterrirez alors juste au pied du mécanisme final.

Si vous avez traversé tous les anneaux du parcours, alors le mécanisme va se débloquer. Sinon, vous devrez recommencer le parcours depuis le début. Pour terminer l’épreuve, escalader le mécanisme final, exécutez un coup de paume en son centre, et allez auprès du monolithe fraîchement réactivé. Vous débloquerez l’élément Vent en plus de l’artefact abyssal traditionnel.

Sur la droite du monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Origine de la pensée ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.