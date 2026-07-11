God of War: Laufey sortira en édition physique avec un disque, donc en 2027 au plus tard
Entre deux jeux Marvel, Sony s’attardera sur God of War: Laufey lors de son passage à la Comic-Con de San Diego dans quelques jours. Un événement physique qui sera forcément un peu tendu en raison de la décision de PlayStation d’arrêter la production de jeux sur disques dès 2028. C’est sans doute pour cela que Santa Monica Studios a voulu prendre les devants en indiquant que son prochain jeu sortira bien sur un Blu-ray, ce qui nous donne indirectement un indice sur sa date de sortie.
L’un des derniers jeux PlayStation sur Blu-ray
Durant le panel consacré à God of War: Laufey, Ariel Lawrence (réalisatrice) et Cory Barlog (directeur de la saga) prendront la parole devant le public en compagnie du casting du jeu, dont Deborah Ann Wool (Faye), Christopher Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) et Perlina Lau (Rue).
Puisqu’il s’agit du premier événement en présentiel depuis l’annonce polémique de Sony, le studio derrière le jeu a voulu calmer les esprits en indiquant que God of War: Laufey aura quant à lui bel et bien droit à une édition physique standard, avec le jeu imprimé sur un Blu-ray. Une manière d’éviter la question le jour J et de rappeler que Santa Monica Studios n’a rien à voir dans la décision de Sony, afin de ne pas être pris à partie durant cette conférence qui sera centrée avant tout sur le jeu, et rien d’autre.
Un détail qui confirme également que God of War: Laufey sortira au plus tard en 2027, étant donné qu’il aura droit à un disque. On se doutait déjà que le jeu pourrait sortir dès le début d’année 2027, mais jusqu’ici, Santa Monica Studios n’avait pas précisé de date. Avec cette information concernant l’édition physique, c’est désormais plus clair.