« Je suis attristé, mais je n’arrive pas à ressentir de la colère » : John Carmack, co-fondateur d’id Software, réagit aux licenciements

La saga DOOM était-elle si peu rentable ?

S’il ne fait plus partie du studio, John Carmack avait évidemment son mot à dire sur les licenciements qui viennent d’avoir lieu chez Xbox. Malgré sa tristesse, il affiche des propos plus mesurés que ce à quoi l’on pourrait s’attendre, en tentant comme il le peut de trouver une raison logique à toute cette horrible situation :

« J’ai essayé de trouver quelque chose de significatif à dire à propos des licenciements chez id Software. Ma vieille déclaration « Microsoft sera probablement un bon capitaine pour cette marque » ne vieillit pas bien, et cela va certainement ternir l’ambiance de la réunion des fondateurs à QuakeCon le mois prochain. Je suis attristé, mais je n’arrive pas à ressentir de la colère ou de l’indignation à ce sujet. Je n’ai pas accès aux comptes, mais je soupçonne qu’Id Software était une activité marginale du point de vue de Microsoft. »

Il est vrai qu’à l’échelle de Microsoft, id Software ne devait être qu’une minuscule ligne dans les comptes, si l’on va dans la déshumanisation complète d’un studio aussi talentueux. Carmack se veut être pragmatique en indiquant que pour que des jeux puissent exister, ils doivent aussi se vendre :

« Pour continuer à être produits sur le long terme, les jeux doivent réussir, pas seulement être appréciés. Les jeux rivalisent avec toutes les autres options pour occuper votre temps de loisir et votre argent, et la concurrence est impitoyable. On ne peut pas écarter la possibilité que les dirigeants soient des idiots, mais ça ne devrait pas être votre croyance par défaut. Je ne pense pas qu’il y ait eu un chemin évident qui aurait doublé les revenus des jeux d’id. »

Il est cependant difficile à croire qu’id Software était un studio qui ne pouvait pas dégager de la rentabilité. En dehors du fait qu’il possède l’un des meilleurs moteurs graphiques du marché, il était parvenu à sortir trois épisodes de la saga DOOM en moins d’une décennie, là où bien d’autres studios sont à la peine pour sortir ne serait-ce qu’un seul jeu. Et Xbox a célébré DOOM: The Dark Ages à sa sortie en indiquant qu’il avait réalisé le meilleur lancement de la série, avec 3 millions de personnes qui ont joué au titre en quelques heures. Comme un refrain que l’on a déjà entendu avec un certain Hi-Fi Rush..