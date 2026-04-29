Comment réussir le défi Tombeau de la perdition dans Crimson Desert ?

Pour rejoindre le Tombeau de la perdition, il faut déjà avoir réussi le défi d’Abysse du Passage de la malice. Il faut ensuite rejoindre la Porte du ciel près de l’arbre de la zone et activer le mécanisme pour faire apparaître un nouveau chemin.

Suivez les plateformes en terminant par celles qui montent et qui descendent pour arriver jusqu’au téléporteur qui vous mènera au Tombeau de la perdition.

Faites les quelques mètres qui vous séparent de la dalle du Nexus abyssal de la zone et vous serez désormais paré pour vous frotter au défi qui vous attend, basé sur la rotation de l’infrastructure centrale.

Devant vous se trouve un mécanisme rond jaune/orange. Avec votre force axiomatique (L3/LS) activez le mécanisme. L’infrastructure va alors pivoter et va vous ouvrir un passage sur votre gauche. Allez-y et vous débarquerez dans une petite salle avec une batterie carrée à l’intérieur. Saisissez-la et amenez-la dehors.

Repositionnez-vous devant le mécanisme du départ et sortez de nouveau la force axiomatique dessus pour que l’infrastructure reprenne sa position initiale. Reprenez la batterie avec vous et allez cette fois dans la salle de droite.

Positionnez la batterie sur l’emplacement dédié, et entrez en Mode Concentration puis maintenez R3/RS pour faire un coup de paume concentré. Gardez le bouton maintenu jusqu’à ce que l’icône de feuille touche la batterie (une lumière dorée apparaîtra). Relâchez et la batterie sera fixée.

Avant de partir, prenez l’une des deux batteries en forme de barre au sol et sortez-la de la pièce. Faites de même avec l’autre batterie présente dans la salle. Quittez la salle et rapprochez les deux batteries de vous.

Actionnez le mécanisme central pour refaire basculer l’infrastructure dans l’autre sens. Prenez une batterie avec vous et entrez dans la salle de gauche. Collez la batterie à son emplacement dédié dans la salle, puis fixez-la grâce à un nouveau coup de paume concentré.

Ressortez, revenez près de la batterie que vous avez laissée devant le mécanisme, faites-la passer par-dessus l’infrastructure et lâchez-la. Escaladez ensuite pour la rejoindre, recontrôlez la batterie et amenez-la près du monolithe au niveau de son emplacement dédié, au ras du sol. Fixez ensuite la batterie avec un saut de paume.

Le courant est désormais pleinement redistribué, et le mécanisme final va se débloquer. Placez-vous au-dessus son centre, accroupissez-vous et faites un coup de paume pour l’activer. Le monolithe final va s’activer aussi, et l’artefact abyssal sera à vous.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Fragment du désert ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.