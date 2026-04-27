Comment réussir le défi Pont de Boucle-ciel dans Crimson Desert ?

Le chemin menant au Pont de Boucle-ciel de Crimson Desert démarre sur l’île Arbre aux rêves. Franchissez la Porte du ciel située derrière le monolithe de fin de parcours et actionnez le mécanisme avec votre force axiomatique (L3/LS).

Empruntez le chemin qui apparaît en sachant que vous aurez des ventilateurs à prendre pour vous élever très haut. Suivez les courants d’air jusqu’à atteindre le téléporteur qui vous amènera à la zone du Pont de Boucle-ciel.

Faites quelques pas et marchez sur la dalle de Nexus abyssal pour officialiser votre arrivée. Dans cette nouvelle épreuve, quatre portes sont présentes, deux à gauche, deux à droite, avec des anneaux en leur centre. Trois des quatre anneaux sont incomplets et doivent être réparés grâce à des morceaux flottants à proximité. Pour vous déplacer, il y a un système de plateforme pouvant être déplacées grâce à la force gravitationnelle de piliers. Mais ne vous en occupez pas.

Avancez droit devant vous et commencez par vous intéresser au premier anneau de droite. Faites un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) puis atterrissez sur le cube flottant à proximité. Planez pour vous retrouver juste devant l’anneau.

Observez ensuite le fragment d’anneau en face de vous, saisissez-le avec la force axiomatique et collez-le dans la partie vide de l’anneau. À présent, il manque un tout petit bout d’anneau pour qu’il soit complet.

Prenez de la hauteur par les moyens que vous voulez et saisissez l’un des deux plus petits bouts d’anneau à proximité pour le placer à l’emplacement désigné. En procédant ainsi, un premier anneau sera réactivé.

Occupez-vous maintenant du deuxième anneau de droite en planant juste un peu plus loin, sur un cube flottant. Saisissez ensuite le plus gros morceau d’anneau possible et placez-le dans l’anneau vide.

Planez pour vous mettre juste à côté de l’anneau et levez la tête vers la droite pour manipuler un morceau d’anneau légèrement plus petit. Collez-le là où il y a de la place.

Il ne manque plus qu’un tout petit bout d’anneau. Vous en trouverez un au-dessus de votre tête. Insérez-le dans l’espacement restant : l’anneau est désormais complet.

Volez en face pour atterrir pile au niveau du dernier anneau incomplet. Juste devant lui, prenez le plus gros morceau d’anneau flottant pour le caler dans l’espace vide.

Un tout petit bout manque encore, et il se trouve lui aussi quelques mètres devant l’anneau, à votre portée. Le dernier anneau est reconstitué, et le mécanisme final se débloque.

Planez jusqu’au mécanisme, grimpez dessus et, en son centre, réalisez un coup de paume pour l’activer tout en maintenant L2/LT. Le monolithe va se remettre en marche et vous donner accès à l’artefact abyssal de fin de parcours.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du Ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Sentier sinueux du fourré ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.