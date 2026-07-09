The Elder Scrolls VI ne serait pas prévu pour sortir avant au minimum 2 à 3 ans

Allez, on parie sur 2029

Le journaliste s’est exprimé très brièvement au sujet de The Elder Scrolls VI lors d’une séance de questions-réponses chez Bloomberg, où il lui a été demandé quand le jeu de Bethesda verra le jour. Puisque Todd Howard avait affirmé il y a quelques mois que les choses avançaient enfin en interne, on pouvait espérer que la sortie ne serait plus si lointaine. Un espoir tué dans l’œuf par Jason Schreier qui affirme de son côté que le RPG ne sortira pas avant « au minimum deux à trois ans ».

À vrai dire, même avec tout l’optimisme du monde, on avait déjà du mal à penser que le jeu pourrait sortir en 2027, et on ne parierait pas beaucoup d’argent sur une sortie en 2028 non plus. À voir maintenant ce que la restructuration chez Xbox va changer autour du projet. On imagine que ce chantier devient désormais prioritaire aux yeux d’Asha Sharma, qui a besoin d’obtenir rapidement des résultats pour remettre le groupe dans le vert. The Elder Scrolls VI peut aider, mais sa finalisation semble encore lointaine, et ce ne sont pas les licenciements chez ZeniMax qui vont beaucoup aider ici, même s’ils concernent avant tout les équipes de The Elder Scrolls Online.