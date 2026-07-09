Cygames promet qu’il travaille encore sur certaines de ses arlésiennes, même Project Awakening annoncé il y dix ans

Rien de neuf, mais tout va bien

Pour fêter ses 15 années d’existence, Cygames a bien voulu faire le point sur ses projets via l’intermédiaire de son président Koichi Watanabe, qui a répondu à quelques questions à ce sujet dans les colonnes du magazine Famitsu (propos relayés par Gematsu).

Il revient d’abord sur le projet le plus ambitieux de tous, Project Awakening, qui était pensé comme un action-RPG avec une direction artistique plus réaliste que les autres jeux du studio. Un titre annoncé en 2016, qui n’a depuis plus vraiment fait parler de lui en dehors de brèves apparitions et de quelques déclarations. Watanabe confirme que le jeu est toujours prévu, même s’il indique que le jeu a un peu changé :

« Si vous vous demandez : « Est-ce qu’il a changé ? », je dirais qu’il est un peu différent. L’orientation générale reste sensiblement la même, mais au fil du développement, nous avons continué à peaufiner le projet en ajoutant de nouveaux éléments ici et là, en nous disant : « Ajoutons quelque chose de nouveau dans ce genre-là. » »

Même son de cloche pour Lost Order, un jeu mobile tactique avec une direction artistique plus proche des autres projets de Cygames. Annoncé lui aussi il y a dix ans, il semble voir le bout du tunnel puisque Watanabe précise qu’il entre dans sa dernière phase de développement. Il aurait montré des images à Famitsu pour confirmer ses dires, le magazine précisant que le jeu affichait une qualité impressionnante pour un titre prévu sur mobiles.

Quant à Garnet Arena: Mages of Magicary (Project GAMM), annoncé il y a seulement cinq ans, là encore les choses se passent mieux que ce que l’on pourrait croire. Le jeu d’action développé par Kenichiro Takaki, le créateur des jeux Senran Kagura, est toujours en vie, et Watanabe a de grandes ambitions pour celui-ci :

« Le développement de ce projet progresse également, et je pense que nous serons en mesure de proposer quelque chose qui se démarque de nos autres titres. C’est l’un des titres majeurs que nous développons, et je pense que nous pourrons faire une annonce en temps voulu. »

En plus de ces trois jeux qui prennent décidément beaucoup de temps, Cygames planche aussi sur de nouveaux projets. En croisant les doigts pour que ceux-ci ne soient pas annoncés une décennie avant leur sortie.