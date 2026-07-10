Premier teaser pour l’anime Ghost of Tsushima: Legends, qui sera diffusé en 2027

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Le film en live-action qui est en préparation chez Sony n’est pas la seule adaptation dans les tuyaux pour Ghost of Tsushima. Un anime se prépare lui aussi, basé sur le mode multijoueur du titre, Legends, sans doute histoire de ne pas trop marcher sur les plates-bandes du long-métrage en préparation. Avant d’en découvrir les premières images, on a droit à un teaser qui met en avant tout le travail de Takashi Okazaki au character-design.

L'anime Ghost of Tsushima: Legends // Source : Sony

Rendez-vous l’année prochaine pour plus de détails

Ce premier teaser est avant tout là pour nous rappeler que le projet d’anime Ghost of Tsushima: Legends existe encore, puisque l’on avait eu peu de nouvelles depuis son annonce l’année dernière. À défaut d’avoir un vrai aperçu de la série, on peut au moins apprécier le character design de cette adaptation, avec des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres.

Pour rappel, cette série sera développée par Aniplex et dirigée par Takanobu Mizuno, qui s’est récemment fait remarquer pour l’un des épisodes de la série Star Wars: Visions. C’est le studio Kamikaze Douga qui opérera ici, après avoir assuré les Batman Ninja tandis que Gen Urobuchi (de l’éditeur Nitro Plus) s’occupera du scénario dont on ne sait rien pour le moment, même si le synopsis publié par Crunchyroll (diffuseur de la série) semble plus décrire le jeu de base que l’anime en lui-même :

« Ghost of Tsushima: Legends suit l’un des derniers samouraïs alors qu’il défend sa terre natale de Tsushima face à l’Empire mongol. »

La diffusion de Ghost of Tsushima: Legends est pour l’instant prévue dans le courant de l’année 2027 sur Crunchyroll.

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Jaquette de Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
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Date de sortie : 17/07/2020

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