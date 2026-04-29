Comment réussir le défi Fragment du désert dans Crimson Desert ?

Pour rejoindre l’île céleste Fragment du désert, partez du Tombeau de la perdition et de la Porte du ciel à droite de l’entrée de la zone. Passez à travers et activez le mécanisme avec la force axiomatique (L3/LS) pour faire apparaître des plateformes.

Suivez le court chemin jusqu’à un téléporteur puis préparez-vous à sauter sur d’autres plateformes, la plupart étant mobiles. Terminez par des plateformes ascendantes afin de rejoindre un deuxième et dernier téléporteur.

Cette fois, vous êtes au Fragment du désert, même si quelques plateformes sont encore à parcourir avant de rejoindre la dalle de Nexus abyssal de la zone.

Avancez pour tomber sur un mécanisme rond à activer avec votre force axiomatique (L3/LS). La caméra va ensuite s’élever pour vous montrer un puzzle avec des cubes et des rayons lasers.

Le but est simple, vous devez incliner tous les cubes que vous pouvez contrôler de sorte à dévier les rayons pour qu’ils éclairent les trois interrupteurs lumineux orange. Sélectionnez le cube que vous souhaitez contrôler avec R2 ou L2 (RT ou LT) et faites-les tourner avec les flèches directionnelles gauche et droite.

Une image vaut mieux que mille mots dans ce genre de puzzles, donc regardez ci-dessous comment les cubes doivent être disposés pour éclairer tous les interrupteurs.

Lorsque que ce serait fait, le mécanisme final va se débloquer et vous n’aurez plus qu’à le rejoindre pour s’accroupir au-dessus son centre et effectuer un coup de paume pour l’activer. Le monolithe va s’activer et l’artefact abyssal sera vôtre.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Berceau de la vérité ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.