Le studio id Software tente de rassurer comme il peut sur son état après les licenciements

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Alors qu’on le pensait assez intouchable en raison de son travail sur la série DOOM, id Software a finalement fait partie des studios les plus touchés par le « reset » de Xbox. On parle ici de plus d’une centaine de personnes mises à la porte, qui n’ont pas eu le temps de célébrer la sortie du DLC de DOOM: The Dark Ages. Puisque tous ces licenciements ont été un peu flous ces derniers jours, le studio a voulu prendre la parole pour tenter de rassurer, dans un message qui sonne autant corporatiste que contraint et forcé.

DOOM: The Dark Ages // Source : id Software

Un message approuvé par Xbox

Le studio id Software a donc pris la parole pour la première fois depuis les licenciements qui sont survenus en son sein. Il promet avoir une équipe encore suffisamment grande pour continuer ses opérations, une manière de réfuter l’idée qu’il ne deviendrait plus qu’un studio de support :

« Merci à tous pour votre soutien cette semaine. Bien que notre studio ait été touché, ces changements ont affecté différentes équipes. Nous disposons toujours des effectifs nécessaires pour créer les jeux et les technologies qui font notre réputation. Aujourd’hui, la taille de notre équipe est sensiblement la même que lorsque nous développions DOOM. Nous avons toujours privilégié une structure horizontale où chacun participe activement à la création, et nous resterons fidèles à cette philosophie pour l’avenir. Nous nous concentrons sur le soutien mutuel et l’accompagnement des membres de l’équipe touchés. Nous continuerons à concevoir les jeux et les technologies d’exception qui définissent notre identité depuis 35 ans, et nous avons hâte de vous retrouver à la QuakeCon en août prochain. »

Pas certain qu’indiquer qu’être revenu dix ans en arrière soit quelque chose qui soit si rassurant, malgré l’aura que DOOM 2016 peut avoir. Si des petites équipes peuvent effectivement sortir des grands jeux, ce sont quand même de grands talents qui ont quitté le studio et qu’il ne faut pas oublier, même si ce message (sans doute commandé par ceux d’en haut) évite un peu trop la question.

Selon le journaliste de The Verge, Tom Warren, le reste de l’équipe plancherait tout de même sur un nouveau DOOM qui n’en serait qu’au tout début de sa conception. Comprenez par là que les envies d’autres licences du studio ont été définitivement écartées, puisque Zenimax ne veut désormais se concentrer que sur 5 licences : Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Quake et DOOM.

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Date de sortie : 15/05/2025

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