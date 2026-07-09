Un jeu VR Tomb Raider aurait été annulé chez le studio derrière Metro Awakening

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Après des années de galère, la licence Tomb Raider s’apprête enfin à revenir sur le devant de la scène avec un remake et un jeu inédit, sans parler d’une adaptation TV gérée par Amazon. Mais l’aventurière aurait également pu avoir droit à un autre type d’expérience avec un jeu en réalité virtuelle. C’est ce que les sources du site MP1st affirment en indiquant que Vertigo Studios travaillait sur un tel projet, qui avait bien avancé avant la fermeture de son antenne basée à Amsterdam.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis // Source : Crystal Dynamics

Vous pouvez ranger votre casque

L’équipe connue pour avoir développé le jeu VR Metro Awakening n’est désormais plus, alors qu’elle avait entre ses mains un projet qui intriguera forcément les fans de Lara Croft. Le travail sur ce projet aurait démarré en novembre 2024 avant d’être annulé en janvier dernier, et répondait au nom de code Project U. Plus de 50 personnes développaient le jeu, qui était basé sur le moteur Unreal Engine 5. Une restructuration au sein de l’entreprise aura cependant eu raison de ce projet, qui avait pourtant bien avancé puisque des concept-arts et même une vidéo de présentation sont disponibles sur le site de MP1st, si vous souhaitez en voir un peu plus.

On y incarnait Lara en vue à la première personne, pour y retrouver tous les éléments classiques d’un jeu Tomb Raider, c’est-à-dire de l’escalade à gogo, des puzzles environnementaux, et de l’action avec des phases de shoots contre des ennemis un peu spéciaux (notamment des squelettes). Le bestiaire est d’ailleurs illustré sur plusieurs images. Lara aurait ici été accompagnée par Tarik, qui l’aiderait dans ses aventures, tandis que des concepts entourant la figure de la reine de Babylone, Amytis, ont également été trouvés.

Ce projet ne verra finalement pas le jour, et selon des sources un peu moins certaines de MP1st, il ne serait pas le seul puisque le Project P qui pourrait correspondre à un jeu Halo en VR aurait lui aussi été mis à la poubelle. En revanche, on prendra cette dernière information avec des pincettes, le site n’ayant pas autant de preuves visuelles que pour le jeu Tomb Raider.

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