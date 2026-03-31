Comment réussir le défi Forêt du chaos de Crimson Desert

L’accès à la Forêt du chaos de Crimson Desert s’effectue donc par le sommet de la Flèche de l’inspiration et la porte abyssale qu’elle renferme. Une fois dans l’Abysse, avancez jusqu’à la porte fermée de la zone.

Devant la porte, faites une Prise de la Nature avec Triangle+Rond/Y+B et soulevez-la pour entrer. Tout de suite sur votre droite, brûlez la ronce près d’une batterie scellée. Pour rappel, il faut brandir son épée avec L1+R1/LB+RB puis appuyez et maintenir L1/LB tout en gardant enfoncée la touche R1/RB pour lancer une Collecte de lumière (la technique qui brûlera la ronce, donc).

Levez la tête et brûlez également les ronces que vous voyez un peu plus loin. Brûlez enfin les ronces sur votre gauche et vous serez un peu plus tranquille pour manœuvrer dans cette zone. Rejoignez la zone de l’autre côté du vide soit avec un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) puis un vol plané, ou bien faites le tour de manière plus traditionnelle en grimpant sur les branches géantes.

Ce qui compte, c’est d’arriver devant le pilier de fin, de l’autre côté. Une fois que vous y êtes, regardez en contrebas pour voir une petite zone cachée. Laissez-vous tomber et planez puis, de nouveau sur pattes, brûlez les ronces juste à côté.

Faites demi-tour et sautez/planez en face pour tomber sur une porte fermée. Comme au début de la zone, approchez d’elle et soulevez-la avec une Prise de la Nature. Derrière la porte, une batterie carrée flotte dans les airs.

Saisissez-la avec la force axiomatique et collez-la à l’emplacement de batterie juste à gauche. Exécutez ensuite un Coup de paume : Concentration (L3+R3/LS+RS puis maintenir et relâcher R3/RS lorsque le symbole de feuille devient doré en visant la batterie) ou servez-vous d’un fragment abyssal à proximité pour monter dessus et effectuer un coup de paume classique. La batterie est désormais enfoncée.

Seulement, l’énergie ne va pas tout à fait être reconduite comme il faut. Il faut bloquer la porte de la salle afin de la laisser ouverte. Pour ce faire, approchez un fragment abyssal situé dans la pièce et posez-le près de la porte. Soulevez ensuite la porte et, tant qu’elle reste ouverte, posez le fragment abyssal sous la porte dans le but de la bloquer. En cas de succès, vous avez réussi la première partie du puzzle.

Remarquez ensuite, au milieu de l’île, en contrebas, une autre batterie carrée en lévitation sur une plateforme. Rejoignez-la en planant vers elle puis saisissez la batterie avec la force axiomatique. Amenez-la vers le début du niveau, là où vous avez brûlé les premières ronces.

Rejoignez ensuite la batterie en faisant un triple saut de paume + planage. Saisissez de nouveau la batterie et placez-la au-dessus l’emplacement vide de batterie, juste à côté de celle qui est déjà branchée. Fixez-la ensuite avec un saut de paume ou un coup de paume accroupî.

Le mécanisme final est désormais activé. Retournez en face, agrippez-vous au mécanisme et, tout étant accroché à son centre en maintenant L2/LT, effectuez un coup de paume pour activer le monolithe de fin de parcours. Quittez le mécanisme et rejoignez la plateforme de droite. Montez les escaliers et suivez le chemin qui mène à l’artefact abyssal.

Près du monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du Ciel menant au défi de l’Abysse « Racine de la vérité ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.