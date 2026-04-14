Comment réussir le défi Le cycle de la vie dans Crimson Desert ?

C’est à partir de la fin du niveau Sanctuaire des ténèbres que vous parviendrez à rejoindre Le cycle de la vie de Crimson Desert. Rendez-vous à la traditionnelle Porte du ciel et traversez-la pour faire apparaître le mécanisme à tourner avec la force axiomatique (L3/LS).

Suive le chemin de plateformes pour monter au niveau supérieur et finir par atteindre le téléporteur qui vous mènera à l’île Le cycle de la vie.

À votre arrivée dans la zone, montez sur la dalle de Nexus abyssal et vous voilà en mesure de commencer le défi de l’île céleste.

Sautez sur l’anneau géant devant vous pour déjà tomber sur une batterie carrée. L’avantage, c’est qu’elle est en plus au-dessus son emplacement dédié. Saisissez donc la batterie avec votre force axiomatique, placez-la sur l’emplacement et enfoncez-la avec un saut de paume.

L’anneau va alors se mettre à tourner. Courez ensuite sur la gauche de l’anneau jusqu’à arriver au niveau d’une plateforme flottante sur laquelle repose une deuxième batterie carrée. Sautez sur la plateforme, saisissez la batterie avec la force axiomatique et emmenez-la le plus loin possible vers l’anneau, puis au plus près possible de la grande tour juste à côté, reliée par des gros câbles.

Exécutez ensuite un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) et planez pour rejoindre la tour en question. Reprenez la batterie et rapprochez-la de vous.

Posez-la ensuite sur son emplacement dédié juste à côté de vous et enfoncez-la avec un saut de paume. En procédant ainsi, la barrière protégeant l’accès à une autre batterie carrée à proximité va disparaître.

Entrez, saisissez la batterie carrée, ressortez, et élevez-la le plus haut possible vers un deuxième anneau géant au-dessus de votre tête. Réalisez un nouveau triple saut de paume pour atteindre le niveau supérieur.

Planez jusqu’à l’anneau géant, saisissez la batterie carrée laissée à proximité et placez-la sur un emplacement libre sur l’anneau. Enfoncez la batterie avec un saut de paume.

Avant de continuer, revenez à la batterie que vous avez fixée pour supprimer la barrière énergétique. Ressortez votre force axiomatique et, avec la touche L2/LT et à l’aide du joystick droit, tirez pour décrocher la batterie. Emmenez-la ensuite jusqu’au troisième anneau géant.

Au bord du deuxième anneau, exécutez un triple saut de paume et planez pour atterrir sur le troisième. Emmenez avec vous la batterie carrée tirée jusqu’ici et posez-la sur le dernier emplacement vide. Enfoncez-la avec un saut de paume pour activer le troisième anneau ainsi que le mécanisme final.

Sautez et planez vers le mécanisme et accrochez-vous dessus. Tout en maintenant L2/LT pour ne pas être éjecté, réalisez un coup de paume en son centre pour activer le monolithe final et ainsi récupérer l’artefact abyssal.

À gauche du monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Arbre aux rêves ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.