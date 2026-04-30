Comment réussir le défi Autel oublié dans Crimson Desert ?

Partez de la Porte du ciel de l’île céleste Origine de la pensée pour vous mettre en route vers l’Autel oublié. La porte est comme très souvent derrière le monolithe de fin de zone. Passez-la pour faire apparaître le mécanisme à activer avec votre force axiomatique (L3/LS).

Contrairement aux autres Portes du ciel, vous accédez directement à un premier téléporteur. Montez dessus pour avoir tout de même un parcours à réaliser en allant de plateforme en plateforme.

Arrivera ensuite une séquence aérienne, où vous devrez planer jusqu’à un ventilateur pour vous diriger ensuite vers la droite avec pas mal d’autres plateformes comprenant d’autres ventilateurs. Finalement, vous atterrirez au deuxième téléporteur qui vous mènera pour de bon à l’île céleste Autel oublié.

Marchez sur les quelques plateformes restantes vous séparant de la dalle Nexus abyssal et montez dessus pour vous préparer à l’épreuve de ce niveau. Vous faites face à un tourbillon et il va tout simplement falloir le désactiver pour espérer débloquer le mécanisme final.

Pour ce faire, commencez par avancer sur la gauche et brûler les ronces grâce à votre Reflet de lumière. Brandissez votre épée avec L1+R1/LB+RB puis appuyez et maintenez R1/RB tout en gardant L1/LB enfoncé. Visez ensuite les ronces pour tout brûler.

Saisissez ensuite la sphère au niveau du sol grâce à votre force axiomatique, et glissez-la dans son socle près d’un tuyau. Vous allez alors rétablir l’énergie de la zone. Cela aura pour effet de remettre un ventilateur en marche, présent dans le coin est-sud-est de la zone.

Allez-y et brûlez les ronces autour si vous le souhaitez pour accéder plus facilement au ventilateur. Grâce à un saut de paume, rejoignez le ventilateur et planez au-dessus pour vous élever au-dessus de la zone.

Dans la foulée, montez d’un cran supplémentaire grâce à une deuxième ventilateur et atterrissez prudemment au niveau du tourniquet tournant à toute vitesse. Le pied posé sur la plateforme, exécutez un Voile du vent, une compétence apprise en observant ou bien en dépassant un artefact abyssal.

Pour rappel, il faut passer en mode concentration avec L3+R3/LS+RS puis faire des cercles avec le joystick droit pour que Kliff fasse du vent devant lui. Visez ensuite le tourniquet et, au bout d’un moment, vous arriverez à arrêter le tourniquet.

Le tourbillon géant va s’arrêter, libérant l’accès à un cube à l’intérieur duquel se trouve le générateur de fin de défi. Descendez au rez-de-chaussée, au centre de la zone, et atterrissez sur la grille. Accroupissez-vous dessus et effectuez un coup de paume pour basculer à l’intérieur du cube. Refaites un coup de paume accroupi sur le mécanisme final pour activer le monolithe de fin de zone.

À présent, ressortez du cube en montant sur l’une des grilles latérales. Accrochez-vous avec L2/LT puis déclenchez un coup de paume pour basculer à l’extérieur. Terminez l’épreuve en allant récupérer l’artefact abyssal auprès du monolithe.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Vérité asséchée ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.