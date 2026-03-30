Comment réussir le défi Berceau de glace dans Crimson Desert ?

Répétons-le ici car la précision est importante : pour rejoindre le Berceau de glace dans l’Abysse de Crimson Desert, vous pouvez soit passer par la Porte du Ciel de l’Autel de la solitude, soit par celle du Sentier sinueux du fourré. Ces deux îles doivent de toute façon être complétées dans le cadre de la complétion totale de cet aspect du jeu.

En partant par exemple de l’Autel de la solitude, vous aurez des plateformes sur lesquelles montées avant de devoir rejoindre un téléporteur. Une fois dans la zone du Berceau de glace, faites à nouveau quelques sauts sur les plateformes flottantes vous séparant de la dalle de Nexus abyssal, puis marchez dessus pour l’activer. Préparez-vous à commencer le puzzle.

Avancez pour rapidement entendre une série de notes qui recommence sans cesse. Sur votre gauche, vous pourrez remarquer une petite ouverture, mais en s’approchant, l’accès vous est refusé par une force mystérieuse. En revanche, sur la droite, un petit chemin monte. Prenez-le.

Rapidement, vous pourrez emprunter un accès un peu caché qui mène à l’intérieur d’une grotte. Allez-y et laissez-vous glisser jusqu’en bas. Continuez le seul chemin disponible pour débarquer dans une salle avec cinq interrupteurs ronds, dont le centre est lumineux.

Ces interrupteurs jouent une note, donc l’idée est d’actionner les boutons pour reproduire la série de notes que l’on entend depuis le début du puzzle. Pour actionner les boutons, vous devez brandir votre épée avec L1+R1/LB+RB puis exécuter la Collecte de lumière en gardant R1/RB enfoncé puis en rappuyant et en maintenant L1/LB.

Dans cette posture, vous devez ensuite viser avec votre épée la note que vous voulez jouer. Voici la combinaison à reproduire, en classant les boutons du premier au cinquième en partant de la gauche :

Cinquième bouton ; Premier bouton ; Deuxième bouton ; Troisième bouton ; Quatrième bouton ; Cinquième bouton ; Premier bouton ; Premier bouton.

Une fois la séquence correctement jouée, les lumières vont devenir bleues et le mécanisme final va se déverrouiller.

Revenez dans la grotte et vous devez à présent sortir. Remarquez la cascade gelée près duquel passe un tuyau. C’est au sommet de celle-ci, vers la petite ouverture, qu’il faut se rendre. Grimper dessus est très glissant et vous n’y arriverez pas.

En revanche, si vous vous mettez au pied de la cascade, et que vous exécutez un triple saut de paume (en sautant puis en appuyant plusieurs fois sur R3/RS), vous serez assez haut pour planer et arriver au sommet de la cascade. Si la caméra est capricieuse, ou que Kliff s’accroche à une paroi, persistez en essayant de grimper malgré les glissades, sinon, recommencez l’opération.

Dès que vous arrivez en haut de la paroi gelée, une batterie en forme de barre flotte à côté de vous. Saisissez-la grâce à la force axiomatique, puis amenez-la avec vous dans la pièce suivante. Juste à côté de la batterie carrée fixée au mur, vous verrez en hauteur un emplacement vide pour la batterie que vous tenez.

Collez-la dessus puis effectuez un Coup de paume : Concentration (L3+R3/LS+RS, puis maintenir R3/RS et relâcher lorsque le symbole de feuille brille en doré sur la batterie) pour fixer la batterie. À présent, vous pouvez sortir et rejoindre le mécanisme final.

Montez sur le mécanisme final et, accroché à son centre, réalisez un coup de paume pour activer le pilier de fin de parcours. Récupérez l’artefact abyssal pour clôturer le défi.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.