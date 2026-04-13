Comment réussir le défi Sanctuaire des ténèbres dans Crimson Desert ?

Après avoir bravé le Chemin des épreuves et son froid glacial, direction la Porte du ciel de la zone pour commencer le chemin menant au Sanctuaire des ténèbres. Comme d’habitude, passez à travers pour faire apparaître le mécanisme à tourner avec la force axiomatique (L3/LS).

Suivez ensuite le parcours de plateforme en allant de plateforme mobile en plateforme mobile pour finalement arriver à un téléporteur. Placez-vous dessus pour être amené directement dans la zone du Sanctuaire des ténèbres.

Montez sur quelques plateformes supplémentaires et accéder au niveau supérieur de l’île céleste grâce à une plateforme mobile pour arriver sur la dalle de Nexus abyssal.

Vous voici pour de bon lancé dans l’épreuve du Sanctuaire des ténèbres, où il va falloir aligner le laser de deux gros orbes laser sur des interrupteurs.

Commencez par vous mettre derrière celui de droite et utilisez la force axiomatique sur le mécanisme présent sur l’orbe. Vous allez alors le contrôler et pourrez diriger son laser grâce aux flèches directionnelles pour éclairer en bleu l’interrupteur lumineux orange en face.

Descendez ensuite au niveau inférieur et dirigez-vous vers le centre de la zone pour voir une fenêtre ronde. Grimpez dessus en vous mettant sur la droite ou la gauche et, tout en vous tenant avec L2/LT, faites un coup de paume.

Vous allez alors vous retrouver de l’autre côté, dans une petite pièce avec une batterie fixée qui alimente le champ de force protégeant l’ouverture au-dessus de votre tête. Visez la batterie avec votre force axiomatique et tout en appuyant sur L2/LT, tirez le joystick droit pour réussir à débrancher la batterie.

Montez la batterie le plus haut possible et lâchez-la. Grimpez ensuite pour sortir par le plafond puis, de retour au niveau supérieur, reprenez la batterie avec vous.

Dirigez-vous ensuite sur la gauche lorsque vous faites face aux deux orbes géants puis poussez la batterie carrée le plus loin possible de vous, et le plus près possible de son emplacement dédié. Sautez et planez pour vous rapprocher et collez la batterie à son emplacement. Enfoncez-la avec un saut de paume.

L’énergie va alors être redistribuée à l’orbe géant de gauche. Remontez au niveau supérieur en grimpant ou via un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS). Branchez votre force axiomatique à l’arrière de l’orbe et, comme pour le premier, éclairez l’interrupteur lumineux devant vous.

Le mécanisme final va s’activer tout comme les pales vous séparant de lui. Sautez d’ailleurs sur l’une d’elle pour qu’elle vous propulse du côté de mécanisme. N’oubliez pas de planer pour vous rétablir.

Une fois de l’autre côté, montez au centre du mécanisme et frappez-le avec un coup de paume. Le monolithe de fin de parcours désormais activé, montez au niveau supérieur en grimpant ou via un triple saut de paume, puis allez récupérer l’artefact abyssal auprès du monolithe.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Le cycle de la vie ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.