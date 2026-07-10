La version Switch 2 de Hell is Us prendra un peu de retard pour éviter toutes les sorties de septembre

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Belle surprise de l’année passée malgré des défauts qui ont pu diminuer l’impact de l’expérience, Hell is Us est un titre à recommander, et le voir arriver sur Nintendo Switch 2 est une excellente nouvelle. Cependant, les possesseurs de la console de Nintendo devront finalement patienter un peu plus longtemps que prévu, puisque le portage est repoussé de quelques jours.

Hell is Us // Source : Rogue Factor

L’enfer, c’est vraiment les autres cette fois

On aurait pu croire que le report de la version Switch 2 de Hell is Us avait quelque chose à voir avec les déboires financiers de son éditeur Nacon, mais il n’en est rien. Le studio Rogue Factor ne lutte pas non plus contre une console qu’il ne maitriserait pas. Si ce portage est reporté, c’est uniquement parce qu’il était censé sortir le 24 septembre, semaine la plus chargée d’un mois de rentrée déjà trop rempli. Il sortira donc le 8 octobre :

« Les équipes de Rogue Factor, Nacon et leurs partenaires travaillent très fort à amener l’expérience de Hell is Us sur Nintendo Switch 2. Tout se déroule comme prévu. Cependant, nous avons décidé de reporter la sortie du 24 septembre au 8 octobre 2026. Exactement deux semaines ! Comme vous le savez peut-être, septembre 2026 est très chargé en termes de sorties de jeux vidéo. Alors, nous croyons que c’est mieux pour tout le monde, notre équipe et nos partenaires, et pour vous, de déplacer notre date de sortie à une période moins occupée. Nous avons très hâte que vous puissiez jouer à Hell is Us sur Nintendo Switch 2 et découvrir tout ce qu’on vous prépare ! »

Ce n’est donc qu’un petit retard qu’accuse cette version Switch 2, même si le début du mois d’octobre commence lui aussi à être complètement bouché. Mais on comprend pourquoi Rogue Factor a voulu éviter de se confronter à trop d’adversaires d’un coup.

En attendant sagement jusqu’à cette nouvelle date, vous pouvez toujours consulter notre test de Hell is Us.

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Jaquette de Hell is Us
Hell is Us
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Date de sortie : 04/09/2025

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