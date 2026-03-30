Comment réussir le défi Porte de la vengeance dans Crimson Desert ?

Depuis l’île céleste Jardin secret, poursuivez votre visite de l’Abysse en passant derrière le monolithe de fin de parcours. Une nouvelle Porte du Ciel vous attend, et donc, un nouveau mécanisme à tourner avec votre force axiomatique.

Empruntez le chemin désormais révélé et attendez bien la plateforme mobile au bout. Elle va vous amener jusqu’à une autre plateforme, circulaire cette fois, qui va vous emmener tranquillement jusqu’à l’île à l’horizon.

À quelques dizaines de mètres de la Porte de la vengeance, montez sur une autre plateforme mobile, puis une dernière, un peu plus loin. Terminez enfin le petit parcours pour débouler au niveau de la dalle de Nexus abyssal.

Montez dessus pour valider le point de téléportation ; le puzzle peut démarrer. Au bout de quelques pas, vous remarquerez qu’une force mystérieuse vous empêche d’aller plus loin. C’est normal, les deux « lanternes » de chaque côté sont éteintes.

Il faut donc localiser les cubes d’énergie près de votre position : un juste à droite de l’entrée et l’autre à quelques pas sur votre gauche. Ensuite, utiliser votre force axiomatique (L3/LS) sur ces cubes et mettez en un sur chaque lanterne éteinte pour les réalimenter et ainsi vous laissez aller plus loin.

Au bout de quelques pas, vous serez de nouveau bloqué. Ici, il faut tirer une flèche sur les deux interrupteurs orange. Enchaînez les flèches rapidement car un interrupteur touché redevient rapidement orange. En cas de succès, le verrou de la porte saute.

Approchez de la porte, et soulevez-la grâce à la Prise de la nature (Triangle+Rond/Y+B). Au bout du couloir suivant, une salle remplie de trésors est gardée par des lasers dangereux. Pour désactiver les lasers et accéder à la suite du puzzle, il faut non pas tirer une flèche sur deux mais sur quatre interrupteurs.

Sans compétence spéciale, l’action est impossible à réaliser. Si elle n’est pas déjà débloquée, apprenez la compétence Tir concentré, dans la branche Esprit de l’arbre de compétence. Notez qu’il faut avoir un artefact abyssal en votre possession et que les capacités Concentration et Tir soient au niveau 2.

Une fois que la compétence est débloquée, visez avec votre arc grâce à L2/LT et appuyez simultanément sur L3 et R3/LS et RS pour passer en mode Concentration. Visez ensuite chaque interrupteur et marquez-les avec la touche R1/RB. Dès que les quatre interrupteurs sont marqués, lâchez L2/LT et Kliff tirera quatre flèches en un éclair, ce qui va désactiver le système de sécurité.

Vous avez désormais tout le confort nécessaire pour ouvrir les coffres, ramassez les pièces et autres objets qui vous intéressent.

Lorsque vous serez prêt, allez au centre de la pièce et prenez l’épée dorée. Cela activera une sorte d’ascenseur vers le niveau inférieur. Notez que l’épée dorée n’est pas particulièrement puissante, mais elle vaut 38,96 pièces d’argent à la revente. Pensez-y lorsque vous serez en manque de fonds.

En arrivant au niveau inférieur, d’autres lasers vous attendent. Observez bien la manière dont ils bougent pour passer au moment opportun. Si vous prenez des dégâts, ce n’est pas grave, tant que vous avez de la nourriture sur vous.

Au bout du couloir, une batterie carrée flotte. Saisissez-la avec votre force axiomatique (L3/LS) puis positionnez-la devant son emplacement dédié, juste à côté. Enfin, insérez-la grâce à un « Coup de paume : Concentration », ou bien en effectuant un coup de paume en planant après un saut de paume. Le téléporteur se remet en marche : placez-vous dessus.

De retour à la surface, vous voici devant le mécanisme final. Seulement, la batterie de droite est délogée de son emplacement. Saisissez-la grâce à la force axiomatique et collez-la à son emplacement. Puis, comme pour la batterie précédente, insérez-la grâce à un « Coup de paume : Concentration », ou bien en réalisant un coup de paume en planant après un saut de paume. Le mécanisme final est désormais activé.

Enfin, grimpez sur le mécanisme et, tout en étant accroché, réalisez un coup de paume en son centre. Vous activerez ainsi le monolithe de fin. Escaladez de nouveau le mécanisme pour vous hisser au niveau supérieur, puis terminez le chemin menant à l’artefact abyssal.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte du ciel menant au défi de l’Abysse « Cour de la vérité ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.