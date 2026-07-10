La série Star Ocean fêtera son trentième anniversaire dans une émission spéciale, mais tempérez vos attentes

Pas de nouveau jeu… mais qu’en est-il des anciens ?

Square Enix va organiser un livestream spécial le dimanche 19 juillet à 13 heures (heure française) pour nous parler des 30 ans de la série Star Ocean. Au programme de l’émission, beaucoup d’hommages aux différents jeux avec des informations sur les coulisses de développement, tandis que diverses annonces seront effectuées pour l’occasion. Néanmoins, l’éditeur a eu l’intelligence de ne pas créer de fausses attentes en indiquant qu’aucun nouveau jeu ne serait ici révélé.

Pas de Star Ocean 7 donc, il faudra sans doute se contenter de divers événements pour les fans ainsi que la sortie de produits dérivés. Si l’on prend Square Enix au mot, on pourrait se dire que des détails sur, par exemple, des portages pourraient être dans les tuyaux, étant donné qu’il ne s’agira pas là de « nouveau jeu », mais mieux vaut ne pas y aller avec des attentes trop élevées. La licence a souffert des mauvaises ventes des deux derniers épisodes principaux, et Star Ocean The Second Story R n’a sans doute pas réalisé des chiffres suffisants pour espérer relancer la série, même via d’autres remakes. Enfin, qui sait, un jour…

Les 30 ans de Star Ocean seront à suivre sur YouTube.