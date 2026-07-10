La série Star Ocean fêtera son trentième anniversaire dans une émission spéciale, mais tempérez vos attentes

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Licence désormais presque oubliée chez Square Enix en dépit d’un bon remake du deuxième épisode, la saga Star Ocean reste appréciée et peut encore compter sur une petite communauté de fans. L’éditeur va donc célébrer comme il se doit les 30 ans de la série, en montrant au public qu’il prépare plusieurs célébrations, même si un septième opus ne semble pas de la partie.

Star Ocean: The Divine Force // Source : Square Enix

Pas de nouveau jeu… mais qu’en est-il des anciens ?

Square Enix va organiser un livestream spécial le dimanche 19 juillet à 13 heures (heure française) pour nous parler des 30 ans de la série Star Ocean. Au programme de l’émission, beaucoup d’hommages aux différents jeux avec des informations sur les coulisses de développement, tandis que diverses annonces seront effectuées pour l’occasion. Néanmoins, l’éditeur a eu l’intelligence de ne pas créer de fausses attentes en indiquant qu’aucun nouveau jeu ne serait ici révélé.

Pas de Star Ocean 7 donc, il faudra sans doute se contenter de divers événements pour les fans ainsi que la sortie de produits dérivés. Si l’on prend Square Enix au mot, on pourrait se dire que des détails sur, par exemple, des portages pourraient être dans les tuyaux, étant donné qu’il ne s’agira pas là de « nouveau jeu », mais mieux vaut ne pas y aller avec des attentes trop élevées. La licence a souffert des mauvaises ventes des deux derniers épisodes principaux, et Star Ocean The Second Story R n’a sans doute pas réalisé des chiffres suffisants pour espérer relancer la série, même via d’autres remakes. Enfin, qui sait, un jour…

Les 30 ans de Star Ocean seront à suivre sur YouTube.

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Jaquette de Star Ocean The Second Story R
Star Ocean The Second Story R
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Date de sortie : 02/11/2023

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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