Comment réussir le défi Sanctuaire du firmament dans Crimson Desert ?

Pour rejoindre le Sanctuaire du firmament de Crimson Desert, il est donc nécessaire de s’occuper d’abord de la Flèche de la vérité sonnante. Située à l’ouest de la région de Pailune, elle vous demandera d’abord de terminer sa quête.

Nous vous décrivons tout le cheminement lié à la Flèche de la vérité sonnante dans son guide dédié.

Quand vous aurez battu le boss Priscus l’Ancien, vous n’aurez alors plus qu’à passer la porte abyssale qui vous mènera directement au Sanctuaire du firmament.

À présent, un parcours aérien vous attend. Montez sur le ventilateur, sautez et planez pour vous élever. Vous remarquerez que plein d’autres plateformes de ce genre sont disséminées tout autour d’un gros ilot céleste central.

Le but va donc être de s’élever en passant de plateforme en plateforme jusqu’à atteindre ce gros bloc central. Certains ventilateurs sont sur des plateformes très étroites, mais ce sont celles qui vous mèneront à l’ilot central.

Notez que vous ne pourrez entrer en son cœur qu’à travers deux entrées. L’ilot central pivote tout doucement, donc si vous ne voyez pas d’accès, pensez à tourner autour en planant pour réussir à pénétrer à l’intérieur.

Une fois posé à l’intérieur de l’ilot central, levez la tête pour apercevoir un mécanisme rond au-dessus une grille circulaire. Tirez sur ce mécanisme votre force axiomatique (L3+LS) afin de contrôler la grille et vous ouvrir le passage vers le prochain ventilateur. Pour ce faire, faites pivoter la grille avec les touches directionnelles jusqu’à tomber sur l’ouverture.

Quittez le mécanisme et élevez-vous grâce au ventilateur désormais accessible. Vous arriverez au niveau supérieur, dans l’incapacité d’aller plus loin. Faites le tour de la pièce pour apercevoir une sorte de porte avec un orifice en son centre. Approchez de la porte et utilisez la Prise de la Nature (Triangle+Rond/Y+B) pour la soulever. Patientez quelques secondes pour que la porte repose sur deux cales.

Observez à présent l’intérieur de l’orifice pour voir que vous pouvez de nouveau tirer votre force axiomatique sur un mécanisme rond Contrôlez ce mécanisme et faites pivoter la salle avec les flèches directionnelles jusqu’à ce qu’une ouverture apparaisse sous la porte.

Lâchez le mécanisme et passez par l’ouverture pour arriver dans une nouvelle salle avec des ventilateurs. Attention, le plafond pivote, donc ne sautez et planez sur un ventilateur que lorsqu’il y aura une ouverture au-dessus de votre tête.

En vous élevant dans les airs, plein d’autres ventilateurs vous attendent durant la montée pour arriver au niveau supérieur. Vers la moitié de l’ascension, remarquez aussi le cube d’alimentation qui flotte près d’un de ces ventilos.

Posez-vous sur un ventilateur situé légèrement au-dessus du cube et saisissez-le par la force axiomatique. Ramenez-le plus haut jusqu’à pouvoir entrer avec lui dans la petite salle centrale située quelques mètres au-dessus de votre tête. Une fois arrivé là, placez le cube sur la lanterne carrée inactive afin de faire démarrer un dernier gros ventilo qui se situe au niveau supérieur.

Pour le rejoindre, montez grâce aux câbles faisant le tour de la pièce, ou bien faites un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS). Arrivé en haut, positionnez-vous dans l’axe du ventilateur géant puis sautez et planez à travers l’ouverture.

Vous serez alors propulsé tout droit sur le mécanisme final. Atterrissez en vous accrochant directement dessus puis, tout en vous tenant avec L2/LT, réalisez un coup de paume sur le centre du mécanisme pour activer le monolithe final et terminer l’épreuve.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du Ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Paradis amer ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.