L’Union européenne rappelle qu’elle ne peut pas empêcher PlayStation d’abandonner le format du physique pour les jeux

Aucune loi ne peut forcer Sony à vendre des jeux dans un format

Après tout, il est logique de penser qu’aucune loi ne peut vraiment obliger PlayStation à vendre des jeux uniquement en format numérique, même si cela ne plait pas au public, du moment qu’aucune loi n’est enfreinte. L’Union européenne ne peut pas forcer le constructeur à continuer la production de disques, et c’est ce que le commissaire à la protection des consommateurs, Michael McGrath, a rappelé devant le Parlement européen cette semaine (propos relayés par Irish Mirror) :

« On en revient à une question de liberté commerciale et contractuelle, et les entreprises sont libres de proposer des jeux et des services de la manière qu’elles jugent appropriée, à condition que les droits des consommateurs soient pleinement protégés, conformément au droit national et au droit de l’Union européenne. »

En revanche, il souligne qu’il y a bien des points sur lesquels il faut agir autour de la disparition des jeux :

« À ce stade, nous devons envisager une initiative citoyenne européenne concernant la question de savoir si les jeux devaient rester disponibles après la sortie d’une nouvelle édition. »

La question de la préservation est un sujet qui a déjà été débattu au Parlement européen grâce à l’initiative Stop Killing Games, mais les résultats n’ont pas été encourageants. Les députés européens ont tout de même promis de continuer les négociations avec les éditeurs pour rendre les choses plus claires pour le consommateur lorsqu’un jeu en ligne est retiré du marché, pour éviter – en partie – le cas de The Crew, même si de facto, la finalité reste la même.