Comment réussir le défi Berceau de la vérité dans Crimson Desert ?

Terminer le défi d’Abysse Fragment du désert vous donne accès à la Porte du ciel menant à l’île céleste Berceau de la vérité. Comme d’habitude, franchissez la porte et activez le mécanisme avec la force axiomatique (L3/LS).

Empruntez le chemin nouvellement disponible et sautez de plateforme en plateforme pour arriver finalement au téléporteur qui vous amènera au Berceau de la vérité.

Progressez encore légèrement afin d’arriver à la dalle de Nexus abyssal de la zone. L’objectif de ce défi est d’amener une batterie carrée tout au bout de la zone pour débloquer le mécanisme final. L’énigme vous impose de composer avec des lasers tout au long du chemin, mais heureusement, il y a une manière beaucoup plus rapide de s’en sortir.

Tout ce que vous devez faire c’est utiliser le triple saut de paume (saut + plusieurs fois la touche R3/RS) et planer pour passer au-dessus les lasers et atterrir sur la plateforme que vous souhaitez, si besoin.

Ensuite, soit vous prenez avec vous la batterie carrée enflammée disponible directement sur votre gauche au début de la zone, soit vous prenez la batterie carrée classique qui se trouve au milieu du chemin. Quel que soit votre choix, quand vous saisissez la batterie, emmenez-la le plus loin possible puis lâchez-la, faites le triple saut de paume et atterrissez un peu plus loin pour la récupérer.

Procédez ainsi jusqu’à arriver de l’autre côté du niveau. Si c’est la batterie enflammée que vous avez amenée avec vous, trempez-la dans l’eau quelques secondes pour la rafraîchir et la rendre prête à être installée.

Positionnez la batterie sur l’emplacement vide à droite du mécanisme quand vous lui faites face, et exécutez un saut de paume pour la fixer. Le mécanisme va alors se débloquer, et vous n’aurez plus qu’à vous accroupir au-dessus de son centre et réaliser un dernier coup de paume pour activer le monolithe final et récupérer l’artefact abyssal.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.