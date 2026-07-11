Control Resonant : Histoire, gameplay, combats… Voici ce qu’il faut savoir sur l’action-RPG de Remedy

Teasé sous l’appellation « Control 2 » pendant plusieurs années, avant de se présenter officiellement sous le nom de Control Resonant lors de la cérémonie des Game Awards 2025 , cet opus promet d’être un action-RPG ambitieux. Attendu le 24 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, voici un article récapitulant tout ce que nous savons dessus, le tout garanti sans spoilers majeurs.

Au tour de Dylan de devenir le héros de l’histoire

Se déroulant environ sept ans après les événements narrés dans le premier épisode, Control Resonant nous mettra dans la peau de Dylan Faden, le frère de l’héroïne de Control Jesse Faden. Toujours détenu au sein du Bureau Fédéral de Contrôle (ou BFC) qui est désormais dirigé par sa sœur, il finit par être libéré de sa prison pour une raison précise. Suite à une terrible catastrophe paranaturelle survenue deux jours plus tôt, une partie des forces corruptrices du Hiss est parvenue à atteindre le monde réel. Et comme si ça ne suffisait pas, elles ont envahi le quartier new-yorkais de Manhattan et, en tentant d’empêcher ça, Jesse a mystérieusement disparu.

Dans ces circonstances, Emily Pope, Directrice par intérim du BFC, n’a d’autre choix que de faire appel à Dylan, afin de contenir la menace. Une mission périlleuse qui conduira inévitablement le protagoniste à s’interroger sur son passé, celui qu’il est devenu, ses liens avec sa sœur et l’Ancienne Maison, tout en étant confronté aux horreurs propagées par le Hiss qui sont susceptibles d’altérer son esprit à chaque instant.

C’est donc un périple au moins tout aussi étrange, et peut-être même plus sombre, qui nous attend vraisemblablement ici, porté notamment par une narration, une mise en scène et une ambiance qui devraient être encore plus travaillées, soignées et riches qu’en 2019. Heureusement, nous ne serons pas seuls pour essayer d’en voir le bout. Une certaine Zoe de Vera fera office d’agente de liaison, dans le but de nous guider et nous informer de l’évolution de la situation sur le terrain. De plus, l’acteur américain Matthew Porretta, doubleur original du personnage d’Alan Wake, reprendra son rôle du Docteur Casper Darling, ce qui promet d’assister à nouveau à des scènes en live-action particulièrement décalées en sa compagnie.

Un action-RPG au gameplay profond et varié en perspective ?

Côté gameplay, Control Resonant se montrera assez différent de Control. Alors que son prédécesseur était un jeu d’action-aventure en vue à la troisième personne nous faisant arpenter des zones plus ou moins restreintes et labyrinthiques, lui sera presque un action-RPG pur et dur en vue TPS et prenant place dans des lieux plus ouverts, sans aller jusqu’à être un vrai open-world pour autant.

En effet, à cause du Hiss, l’architecture de Manhattan a été entièrement refaçonnée et les lois de la gravité et de la réalité ont été complètement bouleversées. Ça signifie que nous serons amenés à arpenter un level design qui jouera constamment avec notre perception de l’espace qui nous entoure. Que ce soit dans l’optique d’avancer dans l’histoire, d’accomplir des quêtes du monde, de résoudre une énigme, de percer un secret optionnel, ou encore de sortir vainqueur d’un combat, nous devrons apprendre à varier notre approche vis-à-vis de chaque situation. Et concernant les affrontements justement, ils seront plus dynamiques qu’en 2019, au point de nous inciter à agir de façon plus agressive pour battre les ennemis que nous croiserons sur notre route.

Concrètement, enchaîner les attaques au corps à corps nous aidera à charger nos capacités surnaturelles. Lesdites compétences pourront ensuite être lancées afin de rendre nos adversaires plus vulnérables à nos exécutions. Enfin, réussir à placer ces dernières boostera les dégâts infligés par nos prochaines offensives. Autrement dit, c’est en parvenant à déclencher et prolonger la durée de cette boucle aussi longtemps que possible que nous arriverons à terrasser efficacement nos opposants. Au cœur de ce système de combat, nous retrouverons notamment l’Aberration, l’arme de mêlée de Dylan, qui pourra changer d’apparence grâce à ses capacités polymorphiques. Double lames, énorme marteau à deux mains, faux, poings, hache, lance… un arsenal varié devrait nous être offert au lancement.

Toutefois, attention, n’espérez pas avoir accès aux mécaniques les plus puissantes et/ou intéressantes dès les premières heures de l’aventure. Qui plus est, il sera impossible de toutes les déverrouiller en une seule partie. Plus précisément, gagner en puissance se fera par le biais du Gap, une forme de projection rêvée de la psyché de Dylan. Dedans, nous pourrons y dépenser des points de talent et de Source afin de débloquer de nouvelles formes pour l’Aberration, des combos, et d’autres facultés visant à nous spécialiser dans un ou plusieurs styles de jeu, sachant que pas mal de données statistiques seront présentes in-game pour nous aider à optimiser nos builds au maximum.

En revanche, pour acquérir des capacités surnaturelles inédites, il faudra réussir à éliminer les Resonants, les redoutables boss créés par le Hiss et, si toutes ces fonctionnalités ne nous suffisent pas, nous aurons également l’occasion de nous équiper de trois objets de pouvoir en cours de run. A récupérer et/ou crafter au préalable, elles nous octroieront divers bonus passifs.

Vous l’aurez donc compris, la variété sera a priori au centre de l’expérience et, puisque les développeurs ont confiance en son potentiel, un mode « New Game + » (« Nouvelle Partie + » en français) sera disponible day one. L’opportunité parfaite de redécouvrir Manhattan avec la majeure partie du contenu débloquée au cours de notre première run, tout en en profitant pour se confronter à un challenge plus relevé et moins prévisible, ainsi que chercher à explorer de nouveaux styles et nouvelles approches en jeu.

Un univers unique en son genre à nouveau porté par le Northlight Engine

Remedy n’a pas dévoilé énormément d’informations sur les performances techniques à attendre de Control Resonant. Cependant, les trailers et séquences de gameplay diffusé(e)s depuis plusieurs mois suggèrent qu’il semble en bonne voie pour nous proposer un rendu global très propre et surtout fluide au lancement.

Tournant sous la version la plus récente du Northlight Engine, le moteur maison du studio finlandais, il devrait être en mesure de nous immerger pleinement dans l’univers paranaturel si unique de la licence. Honnêtement, les environnements ont beau être très différents et plus ouverts qu’en 2019, le travail effectué autour de la direction artistique, des animations, et de l’ambiance visuelle et sonore a l’air toujours aussi poussé, en tout cas assez pour retranscrire au mieux cette vision de Manhattan entièrement remodelée et dénaturée par le Hiss. Et logiquement, la prise en charge de technologies diverses et variées, à l’image du ray tracing, path tracing et DLSS, devrait renforcer ce sentiment.

Espérons maintenant que le plaisir de jouer ne sera pas non plus trop dépendant de ces fonctionnalités qui ne seront pas forcément disponibles pour tout le monde, en fonction de la plateforme et/ou de la configuration matérielle à laquelle les joueurs et joueuses auront accès day one.

Quand sortira Control Resonant ?

Rendez-vous le 24 septembre prochain sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series pour la sortie de Control Resonant. Si l’action-RPG de Remedy Entertainment vous intéresse, notez que trois éditions sont disponibles en précommande :