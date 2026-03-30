Comment réussir le défi Autel de la solitude dans Crimson Desert ?

En partant de l’île du défi « Cour de la vérité », passez derrière le monolithe de fin de parcours et vous débarquerez devant une Porte du Ciel. Franchissez-la et manipulez le mécanisme avec la force axiomatique.

Un parcours de plateforme va apparaître, mais faites attention, certaines sont fragiles et s’écrouleront sous votre poids. Continuez avec prudence jusqu’à arriver sur une plateforme circulaire.

Montez dessus pour qu’elle vous amène à l’Autel de la solitude, en passant à travers des anneaux. De retour sur un îlot céleste plus stable, franchissez quelques plateformes supplémentaires pour rejoindre le Nexus abyssal de la zone.

C’est parti pour le début du puzzle. Un cube lévite près d’une lanterne carrée éteinte. Saisissez le cube avec la force axiomatique et positionnez-le sur la lanterne. Juste à côté, sur votre gauche, une batterie carrée flotte dans les airs. Saisissez-la également avec la force axiomatique et posez-la sur son emplacement dédié, sur la rampe juste à côté.

Faites ensuite un saut de paume ou un coup de paume accroupi pour la fixer. Avec les deux batteries connectées à la rampe, celle-ci va pivoter. Préparez-vous à en profiter pour tomber en contrebas, dessous la rampe. Si vous avez manqué le coche, retirez le cube de la lanterne puis remettez-le.

Une fois sous la rampe, avancez vers la grille fermée devant vous. Ensuite, tournez la tête à droite pour remarquer une batterie carrée qui flotte derrière un mur. Ce mur dispose de fentes et il est possible d’utiliser la force axiomatique (L3/LS) sur la batterie pour la ramener jusqu’à vous.

Saisissez donc la batterie et, avec les flèches directionnelles, pivotez-la de sorte qu’elle soit droite et à la verticale. Rapprochez-la de vous jusqu’à ce qu’elle soit au contact du mur.

Face à ce mur, déplacez-vous sur la droite pour que la batterie se trouve devant une autre fente verticale. Faites passer la batterie à travers et déplacez-vous de nouveau vers la droite. Enfin, mettez la batterie à l’horizontale et faites-la traverser la fente la plus large pour pouvoir l’attirer jusqu’à vous.

Tournez ensuite la tête sur la droite pour remarquer un mur où se trouvent deux grilles avec une fente verticale au milieu. Faites passer à travers la batterie après l’avoir remise à la verticale, puis lâchez-la. Remontez à la surface grâce au téléporteur.

De retour au point de départ, allez voir le trou à gauche de la lanterne. Vous y trouverez la batterie que vous avez déposée. Sortez votre force axiomatique et remontez-la à votre niveau. Allez la poser au-dessus un des deux emplacements vides sur la rampe de droite, puis fixez-la avec un coup de paume.

Débranchez la lanterne en enlevant le cube pour faire pivoter la rampe de gauche et rendre de nouveau accessible les deux autres batteries. Le verrou qui maintient ces deux batteries va se lever. Avec votre force axiomatique, débranchez l’une des deux batteries pour l’amener sur l’emplacement restant de la rampe de droite. N’oubliez pas de fixer la batterie avec un coup de paume.

Maintenant que la rampe de droite est équipée de deux batteries, retournez sur la rampe de gauche et retirez la batterie restante grâce à la force axiomatique. Placez-la ensuite sur l’emplacement de batterie vide qui se situe entre les deux rampes. Fixez-la avec un coup de paume.

À présent, reconnectez le cube à la lanterne et préparez-vous à tomber sous la rampe lorsqu’elle pivotera. En bas, avancez au bout du couloir pour entrer dans une pièce où se trouve, sur la gauche, une autre batterie carrée qui flotte dans les airs.

Prenez-la avec la force axiomatique, revenez sur vos pas et faites passer la batterie à travers la fente horizontale du mur opposé. Une fois celle-ci de l’autre côté, lâchez-la et remontez à la surface grâce au téléporteur juste à côté. De nouveau à l’air libre, regardez dans le trou à droite pour y voir la batterie.

Remontez la batterie avec votre force axiomatique et placez-la sur un emplacement vide de la rampe de gauche, et fixez-la avec un coup de paume. Retirez ensuite la batterie fixée entre les deux rampes et placez-la sur l’emplacement de batterie vide restant, toujours sur la rampe de gauche.

Les deux rampes sont donc activées, et le mécanisme final se déverrouille. Enfoncez-le grâce à un coup de paume et allez ensuite récupérer votre artefact abyssal auprès du monolithe de fin.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte du ciel menant au défi de l’Abysse « Berceau de glace ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.