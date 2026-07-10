Après la fermeture de Game One, l’équipe de l’émission Team G1 rebondit chez France Télévision

Pas à la télé, mais toujours sur YouTube et Twitch

Vous ne verrez pas Team G1 à la télé sur France 2 ni même sur France 4, même si cette dernière est pourtant très portée sur la culture, mais « La Team » rejoint malgré tout le groupe de France TV pour renforcer la présence de ce dernier sur YouTube ainsi que sur Twitch.

Le présentateur Julien Tellouck annonce la nouvelle en précisant que son équipe sera présente sur les chaînes de France TV Slash, cette dernière souhaitant aussi renforcer son offre autour de l’esport en ce moment. L’émission phare devrait donc être diffusée dès le mois de septembre sur les canaux de France TV, avec Marcus, Kayane et les autres chroniqueurs de la bande :

« Toute l’équipe de La Team est très heureuse de rejoindre France TV ! Après une première saison incroyable, on vous donne rendez-vous dès septembre pour une toute nouvelle aventure, en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de France TV Slash. On a hâte de vous retrouver… et ce n’est que le début ! »

Pas de Game One bis en sorte, mais c’est presque tout comme, puisqu’une partie des équipes peut continuer son travail avec un peu plus de tranquillité, du moins pendant au moins un an.