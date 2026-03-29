Comment réussir le défi Sanctuaire de l’inspiration dans Crimson Desert ?

L’énigme de la Flèche des étoiles résolue, un autre défi vient animer la fin du chapitre IV de Crimson Desert. En arrivant dans les Abysses, Kliff assiste à la désintégration d’Octavius. Marchez ensuite sur la plaque de Nexus abyssal quelques mètres plus loin puis montez sur la dalle sur la droite, collée à un énorme pilier.

Sortez ensuite votre force axiomatique sur l’espèce de petite roue couleur jaune. En faisant ça, vous pourrez sélectionner l’un des autres piliers et l’actionner. Un pilier actionné va s’élever et utiliser une force gravitationnelle pour attirer les dalles à lui. Le but est donc d’aller de pilier en pilier en activant à chaque fois le pilier le plus proche qui vous permettra d’avancer, tout en étant sur la bonne dalle.

Procédez ainsi jusqu’à arriver au dernier pilier de gauche (ou de droite selon le chemin que vous avez choisi) puis escaladez-le. À son sommet, sautez et planez pour rejoindre la suite et fin du puzzle. Maintenant, approchez du mécanisme en forme de roue, au sol. Vous devez faire un saut puis, en l’air, exécuter un coup de paume vers le bas pour l’actionner.

Vous ferez alors apparaître un homme mystérieux qui fera tomber Kliff et s’emparera à sa place de l’artefact abyssal.

Quand vous le sentirez, pensez à revenir au sanctuaire car derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte du ciel menant au défi de l’Abysse « Jardin secret ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.