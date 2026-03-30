Comment réussir le défi Cour de la vérité dans Crimson Desert ?

Tout commence en partant du monolithe de fin du défi « Porte de la vengeance ». Près de sa position se trouve une nouvelle Porte du Ciel. Passez à travers et activez le mécanisme grâce à votre force axiomatique.

Empruntez le chemin qui se forme devant vous puis avancez jusqu’à rejoindre un téléporteur. Prenez-le et vous débarquerez dans la zone de la Cour de la vérité.

Faites de nouveau quelques sauts pour atteindre la dalle de Nexus abyssal qu’il faut activer. À présent, montez les escaliers pour rejoindre la cour. Levez la tête et vous verrez des rangées de carrés volants.

Parmi ces carrés, il y en a des bleus, qui sont immobiles, et des oranges, qui tirent des lasers. Ce qu’il faut faire ici, c’est utiliser votre compétence Tir concentré sur les carrés oranges pour les rendre bleus. Pour rappel, cette technique consiste à sortir votre arc (maintenir L2/LT) puis passer en concentration (L3+R3/LS+RS) et enfin marquer les cibles orange avec R1/RB puis relâcher la touche de visée pour leur tirer simultanément dessus.

Un premier groupe contient deux carrés oranges, un autre en contient trois et un dernier en contient quatre. Les carrés étant mobiles, ne soyez pas surpris s’il faut s’y reprendre à plusieurs fois.

Une fois toutes les rangées de carrés volants entièrement bleues, approchez du centre de la cour, au niveau du trou, et vous verrez qu’un ventilateur géant vient de se mettre en marche. Sautez et planez au-dessus pour être propulsé très haut.

Au sommet de votre ascension, vous remarquerez que deux séries de trois carrés oranges tournent au niveau d’anneaux géants. Il faut également tirer dessus pour les rendre bleus, mais là, c’est beaucoup plus délicat.

En effet, il faut profiter de l’élan du ventilateur en planant puis, arrivé au niveau des carrés à cibler et toujours en phase ascendante, utiliser le Tir concentré en plein vol. L’avantage c’est que, en l’air, vous avez juste besoin de viser avec votre arc pour ralentir le temps et marquer les cibles. Mais ne tardez pas.

Vous pouvez tenter de vous poser sur un anneau pour cibler plus facilement les carrés oranges, mais leur inclinaison est telle que la manipulation est difficile, pour ne pas dire impossible.

Toucher les cibles en plein vol via le Tir concentré est donc plutôt délicat et nécessitera plusieurs essais, alors prenez le temps de vous familiariser avec l’élan du ventilateur. Vous risquez aussi de manquer de Concentration à force d’essayer, donc n’oubliez pas de vous poser sur la terre ferme et appuyer sur L3+R3/LS+RS pour la recharger. Une fois que le premier groupe de cibles est activé en bleu, passez au second.

Et lorsque toutes les cibles sont activées, revenez au niveau du sol, près du mécanisme final qui vient de s’activer. Faites ensuite la manipulation habituelle : saut de paume ou coup de paume accroupi pour déverrouiller ce mécanisme et activer le pilier de fin, contenant l’artefact abyssal. Petite subtilité toutefois : vous venez d’apprendre la foudre et la compétence Champ de force électrique.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte du ciel menant au défi de l’Abysse « Autel de la solitude ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.