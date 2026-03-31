Sentier sinueux du fourré – Crimson Desert

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Communément, les défis rythmant l’exploration des îles célestes de l’Abysse de Crimson Desert se déroulent exclusivement dans les cieux. Toutefois, il arrive à de rares occasions que le début d’un défi démarre sur terre, dans le monde ouvert. L’île « Sentier sinueux du fourré » en fait partie et nécessite de résoudre un puzzle au Pic du sage, au nord de la région d’Hernand. Voici toutes les étapes pour arriver au bout de ce défi d’Abysse de Crimson Desert.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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