Comment accéder au Sentier sinueux du fourré dans Crimson Desert ?

Avant de prétendre se rendre sur l’île « Sentier sinueux du fourré » de l’Abysse de Crimson Desert, il faut débloquer son accès depuis la terre ferme. Rendez-vous aux Ruines de la Frontière de la racine, au Pic du sage (« The Sage’s Peak » sur la map). Vous serez aussi téléporté ici depuis le chemin de la Porte du Ciel du Berceau de glace.

Ce lieu se trouve au nord-nord-est de la région d’Hernand. Sur place, vous tombez sur une grande plaque avec trois connecteurs à ses extrémités, tournés dans le mauvais sens.

Remarquez les tuyaux qui partent de ce dispositif et suivez-les jusqu’à arriver, au niveau inférieur, devant une entrée cachée. Passez à travers pour pénétrer dans une salle avec plusieurs mécanismes.

Allez au fond de la salle et appuyez sur le bouton mural pour activer l’ascenseur sous vos pieds. Vous vous retrouvez alors devant un dispositif que vous pouvez actionner avec votre force axiomatique (L3/LS).

En vous connectant à ce dispositif, vous êtes désormais en mesure de contrôler le pilier au centre de la salle. Levez la tête pour voir que, au plafond, il y a trois orifices éclairés en bleu. Ces orifices sont reliés aux trois connecteurs que vous avez vus plus tôt.

Ce qu’il faut faire ici, c’est placer le pilier sous un orifice puis appuyer sur Carré/X afin de connecter la roue dentée du pilier à l’orifice. Ensuite, il faut tourner la roue avec R1/RB ou L1/LB jusqu’à entendre un petit bruit provenant de la plaque à la surface, signe que le connecteur est dorénavant tourné dans le bon sens et relié au centre de la plaque (vous pouvez toujours aller vérifier vous-même en sortant de la salle).

Faites la même chose pour les deux autres orifices. Une fois les trois connecteurs reliés à la plaque centrale, le centre du plafond va s’allumer en bleu.

Placez le pilier dessous et faites tourner la roue pour que, à la surface, les connecteurs viennent se rassembler au centre de la plaque. Vous n’avez plus qu’à ressortir et vous placer au centre de la plaque pour actionner le ventilateur géant.

Sautez puis planez et vous serez propulsé jusqu’à l’île Sentier sinueux du fourré. Pressez la dalle du Nexus abyssal pour revenir ici en un clin d’œil, si besoin est.

Comment vaincre facilement Kutum de l’Abysse ?

Maintenant que vous avez enfin accès à l’île céleste du Sentier sinueux du fourré, vous n’êtes pas au bout de vos peines. Un boss nommé Kutum de l’Abysse vous attend quelques mètres plus loin. Si vous souhaitiez vous occuper de cette île de l’Abysse assez tôt dans l’aventure, Kutum va vous faire horriblement mal.

Heureusement, vous pouvez le vaincre en un seul coup grâce à un tronc d’arbre, et on vous explique tout dans notre guide indiquant comment vaincre facilement Kutum de l’Abysse.

Comment réussir le défi de l’Abysse Sentier sinueux du fourré

Une fois débarrassé de Kutum de l’Abysse, scellez déjà le cube au-dessus de son cadavre avec votre force axiomatique puis la touche Triangle/Y. Ensuite, il n’y a plus qu’à aller activer le mécanisme final, situé devant vous, en hauteur. Montez par le mur de droite jusqu’à atteindre un rebord pour poser vos pieds.

Continuez ensuite à faire un peu de grimpette pour atteindre la plateforme avec un buisson juste à côté. À partir de là, continuez de grimper jusqu’à arriver à hauteur du mécanisme, ou bien carrément au sommet de la zone. Vous pouvez notamment effectuer des triples saut de paume en sautant puis en appuyant plusieurs fois sur R3/RS.

Ensuite, peu importe la manière pour vous y prendre : planez/grimpez jusqu’au mécanisme final et, en étant accroché à son centre, effectuez le coup de paume avec R3/RS afin d’actionner le mécanisme et atterrissez en douceur en planant arrivé au niveau du sol. Le monolithe va alors s’activer et vous donner l’artefact abyssal de fin de parcours.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.