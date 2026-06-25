GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ?

Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement.

Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également.

L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si vous souhaitez précommander le jeu, n’hésitez pas à passer par nos liens affiliés ci-dessous, ce qui nous file un coup de pouce au passage sans que cela fasse gonfler votre facture.

On fait le point sur où vous pouvez précommander GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.

Précommander GTA 6 sur PS5

Vous trouverez ci-dessous les liens pour précommander GTA 6 dans sa version PS5 :

Précommander GTA 6 sur Xbox Series

Vous trouverez ci-dessous les liens pour précommander GTA 6 dans sa version Xbox Series :

Précommander GTA 6 au meilleur prix

De manière étonnante, certaines enseignes comme Leclerc bradent déjà les prix sur GTA 6. À l’heure où l’on écrit ces lignes, le jeu de Rockstar est affiché à seulement 60 €, soit une grosse économie de 20 € par rapport au prix de base du jeu.

On a l’habitude de voir certains magasins proposer des offres de lancement, mais il est rare de les voir mettre en place une stratégie aussi tôt. À voir si d’autres vont s’aligner ou si les stocks de Leclerc vont vite disparaitre.

Chez Micromania, il faut également noter que 20 € d’achat sont offerts pour toute précommande du jeu.

Où précommander l’édition Ultime de GTA 6 ?

Rockstar met également en vente une édition Ultime du jeu, qui contient divers bonus comme des objets cosmétiques pour nos deux héros. Pour le moment, Rockstar n’a pas dévoilé d’édition physique pour cette édition Ultime de GTA 6.

Ce qui veut dire que pour la précommander, vous devez vous rendre directement sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store pour acheter l’édition Ultime de GTA 6.

À quel prix GTA 6 est-il disponible ?

L’ouverture de ces précommandes de GTA 6 permet également de fixer un prix d’achat sur ce jeu. Après moult rumeurs et exagérations parfois grotesques de certains analystes, Take-Two et Rockstar proposent un tarif bien plus normal que ce que l’on pouvait craindre, du moins pour l’époque. GTA 6 est donc proposé au prix standard de 79,99 €, soit à peu près la norme de certains gros jeux AAA de ces derniers temps.

Rappelons que GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series uniquement, la version PC du jeu n’ayant pas encore été confirmée.