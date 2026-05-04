Comment réussir le défi Labyrinthe dimensionnel dans Crimson Desert ?

Afin d’atteindre le Labyrinthe dimensionnel, partez de la Porte du ciel du niveau de l’Abysse Trône de la vérité. Utilisez ensuite votre force axiomatique pour faire apparaître un chemin de plateformes flottantes.

Suivez ce chemin soit en allant plus vite via des sauts et des vols planés, soit en respectant le comportement des plateformes mobiles. Quoi qu’il en soit, vous débarquerez sur une plateforme près de laquelle monte et descend une paroi avec une grille au milieu. Si elle n’est pas là, attendez qu’elle redescende.

Une fois la grille à votre niveau, sautez dessus et accrochez-vous. En vous mettant légèrement sur la gauche ou sur la droite, agrippez-vous grâce à la touche L2/LT et effectuez un coup de paume pour faire pivoter la grille et vous retrouver de l’autre côté.

Restez sur la grille mais ne touchez plus à rien le temps de monter vers la plateforme suivante. Une fois arrivée à sa hauteur, effectuez simplement un coup de paume pour vous extraire de la grille et atterrir sur la plateforme.

Dans la foulée, vous devrez vous accrocher sur une deuxième grille et faire la même chose que sur la première pour arriver cette fois auprès du téléporteur qui vous mènera à la zone suivante.

Après la téléportation, une troisième grille vous attend. Vous connaissez la chanson : grimpez dessus, faites pivoter la grille, et dégagez-vous de celle-ci une fois que vous serez près de la plateforme suivante. Désormais sur vos deux jambes, vous n’avez plus qu’à déclencher la dalle de Nexus abyssal.

Ici, il faut faire pivoter des grilles à différents endroits du niveau pour redistribuer de l’énergie jusqu’au mécanisme final. Montez les marches devant vous et suivez le chemin jusqu’à arriver devant une première grille.

Grimpez dessus et exécutez un coup de paume sans utiliser L2/LT. La grille va basculer du bon côté. Face à la grille, faites demi-tour et grimpez pour atteindre le niveau supérieur. Faites quelques pas supplémentaires vers le sud pour arriver devant deux nouvelles fenêtres.

Montez sur celle de droite et faites un coup de paume pour la faire basculer du bon côté. À présent, montez au sommet de la zone jusqu’à arriver devant le point de départ de trois câbles.

Suivez le tuyau le plus au fond pour arriver devant un trou. Laissez-vous tomber et avancez jusqu’à une nouvelle grille. Montez dessus, accrochez-vous avec L2/LT puis exécutez un coup de paume pour basculer de l’autre côté.

Vous arrivez désormais dans une salle avec une batterie en forme de barre en train de flotter au niveau du sol. Laissez-vous tomber et saisissez la batterie grâce à la force axiomatique. Glissez-la dans la brèche de la grille juste à côté puis, en la faisant pivoter avec les flèches directionnelles si nécessaire, faites-la rejoindre l’extérieur de la salle en la faisant passer par la petite fenêtre la plus à gauche.

Lâchez la batterie puis rejoignez la grille ronde au-dessus de votre tête, accrochez-vous dessus avec L2/LT puis exécutez un coup de paume pour basculer à l’extérieur. Dehors, allez chercher la batterie que vous avez sortie de la salle et saisissez-la à nouveau.

Dirigez-vous ensuite vers le mécanisme final en suivant les escaliers et collez la batterie à l’emplacement de droite. Lâchez-la et faites de même avec l’autre batterie tout près, sur votre gauche.

Avec un coup de paume, fixez les deux batteries à leur emplacement respectif, ce qui aura pour effet de débloquer le mécanisme final juste à côté.

Montez sur le centre du mécanisme et réalisez un coup de paume pour l’activer. L’Abysse sera restauré, et l’artefact abyssal de la zone vous attendra au niveau supérieur. Escaladez et approchez-vous du monolithe de fin pour obtenir l’artefact.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Sanctuaire de la transcendance ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.