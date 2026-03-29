Réussir la quête « Aux antipodes » dans Crimson Desert

Après avoir atteint la chambre de l’alchimiste dans les étages supérieurs du Château de Hernand au cours du chapitre I, vous débarquez dans un endroit qui n’a rien à voir, avec des mécanismes et des forces encore bien particulières. Commencez par marcher sur la dalle de Nexus abyssal devant vous, il s’agit d’un point de téléportation.

Faites quelques pas supplémentaires et une corneille blanche va atterrir sur Kliff pour lui donner un nouveau pouvoir : la force axiomatique. Il s’agit d’une sorte de grappin surnaturel qui vous permet de manipuler des structures en maintenant L3/LS. Justement, deux dalles doivent être pivotées, tout près de vous, afin de rétablir un flux d’énergie.

Placez les deux dalles comme indiqué sur les captures d’écran ci-dessus pour que l’énergie soit redistribuée, ce qui va ouvrir la porte de la grande tour. Avant d’y aller, partez récupérer l’artefact abyssal qui se trouve au pied du monolithe, derrière vous et sur la gauche lorsque vous faites face à l’entrée de la bibliothèque.

Depuis la Bibliothèque de l’Axiome, un nouveau défi de l’Abysse, « Voie céleste », se lance.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.