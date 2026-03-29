Réussir le défi Voie céleste dans Crimson Desert

Au terme du défi de la Bibliothèque de l’Axiome et du dialogue avec Alustin pour le compte du chapitre I de Crimson Desert, vous voici devant une Porte du ciel. Traversez-la pour faire apparaître un dispositif de syntonisation. Sortez votre grappin et faites-le pivoter jusqu’à ce que le dispositif s’active.

Des dalles vont apparaître et former un chemin. Suivez-le en sautant et grimpant jusqu’à arriver devant un vide. Ici, il faut simplement attendre qu’une plateforme mobile arrive à votre niveau. Sautez-dessus, et continuez jusqu’à arriver tout en haut.

Descendez ensuite quelques plateformes pour vous positionner sur un socle et ainsi être téléporté un peu plus loin. Suivez le chemin de la succession de dalles flottantes jusqu’à devoir vous positionner sur une nouvelle dalle de Nexus abyssal.

Avancez ensuite de quelques pas pour arriver dans une zone de puzzle. Vous allez devoir utiliser votre grappin sur le cube flottant dans les airs pour alimenter une lanterne éteinte. Une fois celle-ci rallumée, laissez-vous tomber en contrebas pour apercevoir l’ombre d’un enfant près du mur devant vous.

Observez-le avec L1/LB pour apprendre le coup de paume, une compétence permettant d’exercer une sorte d’onde de choc sur un ennemi ou un objet. À présent, grappinez l’espèce d’objet carré sur votre gauche et positionnez-le au niveau du mur en question. Une fois l’objet rapproché au maximum, faites un coup de paume en maintenant et relâchant R3/RS pour le fixer au mur. Cela activera au-dessus de vous une grande roue.

Remontez pour atteindre cette roue puis grimpez dessus en vous positionnant au centre. Là, faites un nouveau coup de paume en maintenant et relâchant R3/RS pour activer la roue. Cette action va activer un autre dispositif au-dessus la roue. Rejoignez-le pour lancer une petite cinématique.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte menant au défi de l’Abysse « Frontière de la racine ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.