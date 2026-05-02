Comment réussir le défi Éclat du firmament dans Crimson Desert ?

Depuis le monolithe de fin de l’île céleste Vérité asséchée, tournez la tête vers l’ouest pour remarquer la Porte du ciel qui vous mènera au niveau Éclat du firmament. Planez jusqu’à la porte, traversez-la et activez le mécanisme qui apparait grâce à votre force axiomatique (L3/LS).

Avancez quelques pas sur le chemin qui se présente désormais à vous pour rapidement arriver à un ilot sans aucune autre plateforme autour. Ce qu’il faut faire, c’est examiner le sol avec votre lanterne allumée pour débloquer un souvenir. Kliff va enfiler son casque Visione ce qui va révéler un chemin uniquement accessible dans cette « dimension ».

Empruntez ce chemin en faisant bien attention à ne pas tomber dans le vide. Utilisez par exemple les sauts ciblés, en visant avec votre lanterne puis en sautant, afin de réaliser des mouvements précis. Une fois que vous arriverez sur un nouvel ilot, appuyez sur Rond/B pour quitter la dimension souvenir. Un peu plus loin, le téléporteur vous attend pour vous mener à la suite.

Contrairement à l’arrivée directe dans l’île céleste Éclat du firmament, vous débarquez dans une étrange structure en plein Fleuve Denn, situé à l’est de la région de Déméniss et au nord de Délésyie.

Tout près de votre point d’arrivée, une batterie carrée flotte dans une partie inondée de la salle. Saisissez-la et placez-la devant la barrière énergétique à côté de vous. Rendez-vous ensuite dans la partie inondée et remarquez une batterie en forme de barre branchée. Saisissez-la avec votre force axiomatique et tirez-la pour la débrancher.

En procédant ainsi, vous ferez disparaître la barrière énergétique au centre de la pièce et aurez accès à un emplacement de batterie. Reprenez votre batterie carrée avec vous et branchez-la à cet emplacement en la fixant avec un saut de paume.

Un accès au plafond va alors s’ouvrir, de quoi vous permettre d’accéder au niveau supérieur. Grimpez grâce aux prises disposées sur la paroi. Vous voici désormais devant des plaques qui redistribuent de l’énergie.

Tous les générateurs carrés ne sont pas alimentés, il faut donc faire pivoter quelques dalles dans le bon sens grâce à votre force axiomatique. Regardez nos captures ci-dessous pour les deux plaques qu’il faut remettre comme il faut.

La structure va alors se remettre en marche et vous allez vous élever dans les airs jusqu’à l’Abysse. L’ascension est longue et prendra environ 3 minutes 30. Ne bougez pas et attendez jusqu’à apercevoir l’environnement de l’île céleste par l’ouverture sur l’une des parois. La structure va donc arrêter de se déplacer, et vous pourrez sortir.

Dirigez-vous vers la dalle de Nexus abyssal afin de valider le point de téléportation de la zone. Ensuite… eh bien c’est tout. Vous n’aurez plus qu’à planer en face pour atteindre le mécanisme final.

Positionnez-vous au-dessus son centre, accroupissez-vous et réalisez un coup de paume pour l’activer et faire apparaître l’artefact abyssal juste devant vous.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.