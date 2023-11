Guide Avatar: Frontiers of Pandora

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Avatar: Frontiers of Pandora. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Vous retrouverez dans cette section tous nos articles dédiés à l’histoire principale d’Avatar: Frontiers of Pandora, avec un cheminement complet pas à pas pour toutes les missions principales du jeu.

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Avatar: Frontiers of Pandora. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Avatar: Frontiers of Pandora est un jeu d’action et d’aventure de type shooter en vue à la première personne. On incarne ici un Na’vi, originaire de la planète Pandora, qui va être capturé par les humains durant son enfance pour être élevé comme un soldat. Après sa libération, il va devoir reprendre contact avec son peuple d’origine en apprenant leurs coutumes, tout en empêchant les envahisseurs humains de piller les ressources de la planète.

Quand et où sort Avatar: Frontiers of Pandora ?

Avatar: Frontiers of Pandora sort le 7 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (et Amazon Luna dans les pays éligibles au service). Aucune version PlayStation 4 ou Xbox One n’est prévue.

Avatar: Frontiers of Pandora est-il lié aux films Avatar ?

Avatar: Frontiers of Pandora n’est pas une adaptation directe des films, mais le jeu se déroule bien dans le même univers. L’intrigue a été supervisée par James Cameron et débute juste après l’introduction du film Avatar: La Voie de l’Eau. Il n’est pas nécessaire d’avoir vu ce dernier pour comprendre le jeu.

Pourra-t-on croiser des personnages et des lieux des films ?

Même si Avatar: Frontiers of Pandora est lié aux films en partageant le même univers, il compte nous faire explorer des contrées reculées de Pandora, qui n’ont pas encore été aperçues dans les films, ce qui veut dire qu’il y a peu de chances pour croiser des visages connus, sauf en cas de petites surprises.

En quoi consiste le gameplay d’Avatar: Frontiers of Pandora ?

Avatar: Frontiers of Pandora est un FPS qui nous demande d’explorer Pandora tout en combattant les forces armées venues de la Terre. Il s’agit donc d’un shooter classique, avec des armes à feu traditionnelles mais aussi des armes des habitants de Pandora, comme des armes blanches ou des arcs. La particularité du jeu est de nous faire incarner un Na’vi, qui est nettement plus grand et plus fort qu’un humain, c’est pourquoi beaucoup d’ennemis portent des exosquelettes qu’il faut détruire.

En terminant des quêtes principales et secondaires, vous pourrez obtenir des points de compétence à utiliser pour améliorer les capacités de votre personnage selon 5 arbres de talent correspondant à différents pans de votre évolution comme par exemple Chasseur, Guerrier ou encire Survie, ce dernier pouvant vous permettre d’augmenter l’endurance et la résistance. A noter qu’un système de crafting complet sera présent dans le jeu, tout comme de la cuisine. À l’aide des matériaux récoltés sur Pandora, il sera possible de créer, modifier et surtout réparer vos équipements.

Peut-on créer notre propre Na’vi ?

Avatar: Frontiers of Pandora permet bien de personnaliser son protagoniste en début d’aventure, pour créer un Na’vi qui vous sera unique. Grâce aux nombreuses options de personnalisation de personnage, il sera possible de vivre une aventure à notre image en plein coeur des contrées sauvages de Pandora.

Est-il possible de monter sur des créatures volantes ?

Avatar: Frontiers of Pandora vous permet bien de faire appel à plusieurs montures, que ce soit sur terre ou dans les airs.

Avatar: Frontiers of Pandora est-il en monde ouvert ?

Oui, Avatar: Frontiers of Pandora dispose bien d’un monde ouvert dans lequel il est possible d’effectuer plusieurs activités.

Le jeu proposera-t-il un Season Pass ?

Tout à fait, Ubisoft a déjà communiqué pour annoncer que le jeu disposera de 2 DLC payants (inclus dans le Season Pass des éditions à partir de l’édition Gold), Le Briseur de ciel (disponible à l’été 2024) dans lequel nous affronterons une ombre mystérieuse, et Les Secrets des montagnes, (disponible en automne 2024), dans lequel nous prendrons part à des combats aériens spectaculaires en découvrant les secrets d’une nouvelle région de canyon.

Est-il possible de jouer avec une caméra à la troisième personne dans Avatar: Frontiers of Pandora ?

Ubisoft a fait le choix de nous faire voir Pandora directement à travers les yeux de notre Na’vi. Par conséquent, dans la plupart des phases de jeu, seule la caméra à la première personne est disponible. En revanche, lorsque l’on emprunte des montures, la caméra passe à la troisième personne.

Avatar: Frontiers of Pandora est-il jouable en coopération ?

Avatar: Frontiers of Pandora est avant tout un jeu solo, mais Ubisoft a bien confirmé qu’un mode coopératif à deux joueurs serait présent en jeu. Massive Entertainment a révélé que son mode coopératif permettrait aux joueurs et joueuses de se connecter à leur guise et de profiter de la synchronisation des progressions. Vous pourrez même rejoindre une mission d’un autre joueur, à condition que vous soyez au même stade dans le jeu. Enfin, le jeu autorisera l’échange d’équipements entre les joueurs pour faciliter davantage la progression en obtenant des pièces rares qu’il aurait pu être difficile d’atteindre autrement.

Où acheter Avatar: Frontiers of Pandora au meilleur prix ?

Les différentes éditions d’Avatar: Frontiers of Pandora

Edition Standard

Cette édition est la plus classique, contenant le jeu de base ainsi que pour les précommandes, un pack cosmétique « Enfant de deux mondes ». Le jeu sera vendu en physique et en numérique au prix de 69,99€ sur PC et 79,99€ sur consoles (prix conseillé).

Edition Gold

L’édition Gold vendue 109,99€ (en physique et en numérique) sera peut-être l’une des plus intéressantes pour faire un compromis car contenant tout de même :

Le jeu de base et ses bonus de précommande si éligible

Un accès au Season Pass du jeu, contenant 2 DLC mais aussi une quête bonus « Echos familiers », une apparence d’ikran supplémentaire ainsi qu’un lot cosmétique Résistance

Edition Ultimate

L’édition Ultimate (vendue 129,99€ uniquement en numérique) contiendra des bonus supplémentaires :

Le jeu de base (et ses bonus de précommande) et son Season Pass (voir édition Gold)

Un artbook digital

Le Pack Ultimate contenant un pack cosmétique Sarentu Héritage (avec skin d’arme, ensemble cosmétique et Banshee) et un Pack d’équipement Sarentu Hunter (avec une arme unique et un ensemble d’équipement)

Edition Collector

Enfin, le coffret ultime est réservé à l’édition Collector du jeu (vendue 229,99€) et contenant une floppée d’objets et contenus comme :

Le jeu en numérique

Le Season Pass (voir édition Gold) et le Pack Ultimate (voir édition Ultimate)

Une figurine Na’vi de 35 centimètres

Un artbook de 128 pages

Un carnet opérationnel de la Résistance

Un plan d’AMP au format A2

Un steelbook

Un ensemble de trois lithographies

Un certificat d’authenticité

Autres éditions

A noter qu’une Edition Limitée sera également disponible sur Amazon avec le pack de cosmétiques Sarentu Hunter, tandis que Micromania proposeront eux aussi une Edition Spéciale avec l’autre pack de cosmétiques de l’édition Ultimate, à savoir Sarentu Heritage.

Quelles sont les configurations PC demandées par le jeu ?

Il y a quelques semaines, Ubisoft a rendu public un tableau récapitulant toutes les configurations qui seront nécessaires pour lancer Avatar: Frontiers of Pandora sur PC. Nous vous laissons en prendre connaissance et prier les doigts pour ce que cela passe pour vous. A noter que le jeu supportera les écrans ultra-larges et plusieurs technologies telles que le ray-tracing, l’AMD FSR2 et FSR3, l’Intel XeSS ou encore le DLSS de chez NVidia.

