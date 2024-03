Un nouveau plan | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Pour commencer cette mission, revenez aux Gorges, siège du clan reclus, et rejoignez la chambre de l’herboriste du côté ouest de la zone principale, tout en haut de la maison en bois.

Ici, une nouvelle enquête vous attend. Inspectez d’abord l’épinoeil malade dans les pots et liez-le avec les bols et béchers juste à leur gauche. Puis, liez la peinture d’un canyon sur le mur juste derrière vous avec les traces de mains sur les parois en direction de l’ouverture murale. Ceci fait, vous allez pouvoir partir en direction d’un canyon situé vers l’est, non loin d’une arche écroulée que vous pouvez repérer d’assez loin. Une fois sur place, suivez les traces olfactives de l’épinoeil malade pour le trouver rapidement, proche de la Montagne poignante. Il s’agira du végétal situé aux pieds d’un monticule du brouillard jaune, le yavä’.

Vous allez devoir suivre les traces olfactives du Kame’Tire et des épinoeils à travers la zone, sans jamais trop vous approcher du brouillard pour ne pas perdre trop de vie. Vous devrez certainement parfois le traverser, dans ces cas-là, courrez en direction du Centre d’Analyse Bravo situé vers le Nord, tout en utilisant par exemple les lianes pour vous sortir de mauvaises situations.

Une fois devant le bâtiment, grimpez sur le toit et entrez à l’intérieur par la petite ouverture située au milieu du toit et que vous pouvez repérer en suivant les tuyaux jaunes. Avancez dans la bâtisse par les conduits, jusqu’à tomber sur Okur, rencontré plus tôt. Puis, entrez dans la pièce de gauche et tentez de rallumer le générateur et retournez voir Okur. Malheureusement, votre mission va prendre un nouveau tournant, puisqu’il va falloir vous diriger vers l’usine d’extraction de gaz Bravo à l’est de votre position pour y dérober les composants électriques nécessaires à la réparation du générateur.

Partez donc à l’est après être sorti de là et approchez de l’usine. Un conseil, ne vous focalisez pas sur le combat ici, vous pouvez vous en sortir discrètement. Pour cela, entrez dans l’usine par la tour du mirador située à l’est de la structure. Là, repérez la grosse tour dans cette partie de l’usine et faufilez-vous au rez-de-chaussée de cette tour. C’est ici que vous trouverez les composants à récupérer, en partant vers l’ouest et en sabotant la boite située sous l’indication « Area A 01 ». Ceci fait, retournez en direction du centre d’analyse et réparez le générateur avant de le pirater pour l’activer.

Sortez de là et dirigez-vous tout droit, vers l’est et piratez le terminal sur votre gauche dans la nouvelle pièce. Allez dans la pièce suivante et piratez, en moins de 45 secondes, le terminal situé un peu plus loin vers l’ouest. Partez ensuite vers le nord et piratez le terminal dans la pièce suivante. A ce moment-là, plongez dans l’eau dans le couloir inondé adjacent et en ressortant à l’autre bout grâce aux fleurs que vous suivrez, piratez le terminal (tout ceci en moins de 2 minutes).

Passez par la porte qui s’ouvre dès lors et allez à droite pour emprunter un conduit situé en hauteur. De l’autre côté, piratez le terminal et dès lors, vous aurez deux minutes pour rejoindre le prochain terminal. Passez par la porte qui s’ouvre derrière vous et traversez le couloir électrifié sans tomber dans l’eau. Un peu plus loin, tirez sur le compteur électrique sur la gauche vous permettant d’accéder plus sereinement à la zone inondée.

Plongez et suivez le conduit. En sortant de là, piratez un nouveau terminal et continuez par le conduit situé au-dessus. De l’autre côté, piratez l’ultime terminal de cette structure en moins de 25 secondes. Allez ensuite discuter avec Okur dans la salle de recherches pour qu’il vous remettre un antidote au yavä’. Quittez le centre d’analyse pour clôturer la quête et enchaîner avec la suivante, Dans la brume.