Emplacement des 13 Biseflûtes éoliennes – Avatar Frontiers of Pandora

Emplacement des 13 Biseflûtes éoliennes – Avatar Frontiers of Pandora

Fallout 3: Game of the Year Edition est le jeu offert du jour sur l’Epic Games Store

Fallout 3: Game of the Year Edition est le jeu offert du jour sur l’Epic Games Store

2B de NieR Automata rejoint le casting Granblue Fantasy: Versus Rising, aux côtés de Vane et Beatrix

2B de NieR Automata rejoint le casting Granblue Fantasy: Versus Rising, aux côtés de Vane et Beatrix

Suicide Squad: Kill the Justice League passe en revue son arsenal et met en avant Poison Ivy

Suicide Squad: Kill the Justice League passe en revue son arsenal et met en avant Poison Ivy

First Contact Entertainment, le studio derrière les jeux VR Firewall, ferme ses portes

First Contact Entertainment, le studio derrière les jeux VR Firewall, ferme ses portes

Gros succès pour The Finals avec un pic de 10 millions joueurs atteint

Gros succès pour The Finals avec un pic de 10 millions joueurs atteint

South Park Snow Day a une date de sortie et dévoile un collector qui trou l’cul

South Park Snow Day a une date de sortie et dévoile un collector qui trou l’cul

Starfield est le jeu qui a eu le droit à la plus grande couverture médiatique en 2023

Starfield est le jeu qui a eu le droit à la plus grande couverture médiatique en 2023