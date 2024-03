En partant du Clan Kame’tire que vous venez de rencontrer, dirigez-vous vers l’ouest en direction du Refuge où logerait Atufi, la Tsahik de la tribu, à 1,7 km de là. Une fois sur place, montez en direction de l’ouest pour rencontrer une certaine Zamhil qui vous dit ne pas parvenir à rentrer à l’intérieur du Refuge.

Pour ouvrir l’accès au Refuge d’Atufi, vous allez devoir suivre toutes les racines de Porta-Lys et ainsi interagir avec chaque fleur ouverte. Il y en a 5 à trouver : deux à proximité immédiate de la porte à ouvrir, puis plusieurs autres éparpillées. Vous en trouverez une en descendant de là et en vous dirigeant vers l’ouest, une en partant vers le nord-est et une en partant vers le sud-est.

Une fois ceci fait, revenez près de Zamhil et entrez dans le Refuge par l’ouverture nouvellement créée. Suivez le seul chemin disponible pour rencontrer finalement Atufi. Après la cinématique, quittez les lieux par le bas de la pièce, appelez Nor puis partez en direction de l’est pour discuter une dernière fois avec Zamhil sur le promontoire pour clôturer la quête et obtenir la suivante, Un nouveau plan.