Frappe ultime (Fin) | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Pour commencer cette ultime quête, retournez au Repaire de la Résistance et faites le point sur la situation avec Ri’nela et vos alliés à la table de commandement. C’est à ce moment qu’intervient le Point de non-retour de l’aventure.

Sortez ensuite de là et rejoignez grâce à votre ikran (vous n’avez pas l’accès au voyage rapide ici) une grotte située au sud-est du Repaire, au cœur du Bois Ombrageux de la Forêt des Kinglors. Avancez dans la grotte en prenant garde aux éboulements et en suivant les cours d’eau vers le sud/sud-est, et poursuivez jusqu’à atteindre la Base de forage Oméga.

Une fois devant la structure, évitez les ennemis et grimpez aux escaliers jusqu’en haut. Eliminez discrètement l’homme armé puis franchissez la porte tout au fond. Dans votre plan pour faire entrer les clans alliés dans la base, utilisez votre SID sur le terminal plus loin et cassez le verrou de la porte à l’ouest pour avancer.

Descendez dans les conduits et cassez les verrous à distance pour enlever l’électricité des lieux. De l’autre côté, suivez les tuyaux jaunes en hauteur puis redescendez vers la porte métallique. Avancez dans la salle suivante qui s’avère finalement être un guet-apens. De multiples AMP vont vous affronter alors économisez vos grenades et tirez dans le tas.

Une fois le combat terminé, montez tout en haut de la pièce par le sud, pour retrouver Teylan. A la suite de la cinématique, suivez les couloirs, cassez les verrous, utilisez le monte-charge et les ventilations avant de tuer deux ennemis et poursuivre pour retrouver les Kame’tires. Pour continuer, piratez le terminal près de la porte puis foncez dans la zone en direction de l’ouest et ne vous préoccupez que des ennemis qui vous feront face.

Entrez dans le bâtiment situé plus loin en direction du nord-est et une fois sur place, grimpez grâce au monte-charge et piratez la porte. Continuez jusqu’au hangar contenant des ennemis et 4 AMP en cours de préparation. Un objectif secondaire vous propose ici de les détruire, utilisez l’environnement si vous souhaitez le faire.

Montez ensuite à l’étage et détruisez tous les ordinateurs de la salle de contrôle. Franchissez à présent la porte menant à la zone de maintenance et empruntez la ventilation du fond. Continuez ainsi pour sortir du bâtiment et courez tout droit en direction du monte-charge vous menant au sommet de la tour de contrôle. Sabotez le boitier de la porte, tuez tout le monde et piratez le terminal pour abaisser le pont-levis. Une cinématique se déclenche. Dès la fin de celle-ci, sautez et traversez le pont et continuez en direction du sud-ouest.

Tuez tous les ennemis présents puis allez voir l’antenne centrale jaune de la zone de combat et abaissez le levier. Vous allez devoir vous défendre et vous battre pendant près d’une minute à partir de maintenant. Dès que le temps est écoulé, Teylan vous demandera de détruire le disjoncteur de l’antenne. Celui-ci se trouve un peu plus en hauteur. L’opération se répète pour près d’une minute supplémentaire et vous demandera de détruire un disjoncteur de secours situé encore plus haut sur l’antenne.

Enfin, vous devrez combattre une vague ennemie de plus jusqu’à ce que le jeu vous demande de pirater le terminal antiaérien situé à l’étage supérieur côté sud. Reprenez votre respiration puis continuez votre route en direction du sud-ouest vers la porte qui vient de s’ouvrir et avancez sans vous arrêter jusqu’à la raffinerie où vous allez devoir monter les étages en affrontant des ennemis. Progressez de niveau en niveau jusqu’au niveau 5 et une fois en haut, franchissez la porte unique.

Dans la zone qui suit, poursuivez sans vous préoccuper des ennemis la charge d’extraction jusqu’à atteindre un conduit dans lequel vous descendez après avoir cassé la grille. En poursuivant encore, vous tombez nez à nez avec Mercer. Après la cinématique, empruntez le chemin de gauche et continuez en direction de la chambre de mise à feu à travers les conduits et descendez sans prendre de dégâts. Faites le plein de munitions et de soins, la bataille finale s’annonce ardue.

Entrez dans la chambre de mise à feu et tirez dès que possible sur les bras qui permettent à l’ogive de maintenir sa position. A chaque fois que l’un des deux bras et trop touché, il se rétracte, vous laissant une fenêtre pour viser un des deux ports d’alimentation de l’ogive via une trappe qui s’ouvre et se ferme. Le but ici est de détruire les deux ports d’alimentation.

Attention car des ennemis au sol et des AMP ne vous laisseront pas tranquille, heureusement, de nombreux soins et objets sont à ramasser autour de la salle. Attention également à ne pas trop laisser les bras d’alimentation interagir avec la tête de la bombe et la recharger, ce qui engendrerait à force un échec de la mission.

Une fois les deux ports détruits, vous serez contraints d’affronter la garde personnelle de Mercer dans un AMP redoutable. Utilisez toutes vos grenades pour l’asséner de balles perdues ou utilisez les lance-roquettes mis à disposition pour faire descendre sa vie au plus vite, mais soyez patients et très mobiles pour vous en sortir. Utilisez également les réserves de carburant de la salle qui provoqueront de lourds dégâts.

Une fois la machine à terre, dirigez-vers en direction de la porte au nord de la pièce puis suivez les conduits jusqu’à trouver une vanne à tourner dans un couloir permettant l’accès à un autre couloir jusqu’alors enflammé. Continuez sur le seul chemin possible en courant car le temps est compté et piratez le terminal pour déclencher une cinématique.

Cassez ensuite le verrou en hauteur dans la pièce électrifiée sur la gauche et avancez dans le seul chemin possible jusqu’à déclencher une ultime scène dans laquelle vous retrouvez Mercer, scellant définitivement votre aventure et les retrouvailles avec vos alliés.

Félicitations, vous venez de terminer l’aventure principale d’Avatar Frontiers of Pandora. Merci d’avoir suivi ce guide complet pour l’aventure principale. Plusieurs autres guides vous attendent pour le jeu, notamment concernant les collectibles (plus de 400 au total) mais aussi une grande Foire aux questions qui résume tout ce qu’il faut savoir sur l’univers du jeu.