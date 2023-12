Emplacement des Tigecloches (Forêt des kinglors) – Guide Avatar Frontiers of Pandora

La Forêt des kinglors dans Avatar Frontiers of Pandora recèle 49 tigecloches soit autant de majoration de votre santé, pour un total de 147 points de vie supplémentaires pour cette région. Nous vous indiquons leur localisation exacte et le cas échéant, comment parvenir à les débusquer. Vous trouverez par zone une capture d’écran générale mentionnant les tigecloches à l’aide d’une étoile bleue, puis des captures plus détaillées pour trouver chacune d’entre elles. Bien qu’il pourrait être tentant d’attendre la fin du jeu pour ramasser ces tigecloches car vous débloquerez le voyage rapide gratuit, augmenter votre santé dès le début du jeu peut être une bonne idée.

Vallée du canal

La Vallée du canal contient 4 tigecloches dont voici les localisations sur une carte générale.

Tigecloche 01

La première tigecloche se trouve près d’un renfoncement de la falaise au nord-est de cette zone.

Tigecloches 02, 03 et 04

La deuxième tigecloche se trouve sur une île centrale à la zone, à l’ouest de l’Avant-poste à vapeur Bravo, dans la zone polluée, accessible qu’une fois la base détruite. Les tigecloches 3 et 4 se trouvent au coeur de l’Avant-poste à vapeur Bravo, respectivement à l’ouest et à l’est de l’enceinte de la structure. Elles n’apparaîtront qu’une fois le camp de niveau 12 détruit.

Forêt soyeuse

La Forêt soyeuse est votre zone de départ et contient 8 tigecloches à découvrir sur notre carte générale.

Tigecloche 05

Le plus à l’ouest de la zone, sur un mont rocheux.

Tigecloche 06

Près d’une cascade au niveau du Clair de lumière.

Tigecloche 07

Depuis la précédente tigecloche, prenez la direction du sud-est jusqu’à un cours d’eau et retournez-vous pour trouver dans un renfoncement cette tigecloche.

Tigecloches 08 et 09

Rendez-vous à l’Extracteur de gaz Alpha, entre la Cap des chasseurs et l’Etreinte fluviale pour trouver ces deux tigecloches de part et autre de la structure, côté nord-ouest et sud-est.

Tigecloche 10

En partant du camp Na’vi du Cours de la Rivière, vous trouverez cette tigecloche à l’ouest.

Tigecloche 11

Au sud-ouest de l’Arbre-Maison du Clan Aranahe.

Tigecloche 12

Au pied sud du gros arc rocheux, dans une souche creuse.

Flèches ascendantes

La zone des Flèches ascendantes se trouve plutôt au sud de la Forêt des kinglors et contient 9 tigecloches à découvrir sur notre carte générale.

Tigecloche 13

A l’extrême nord de la zone se trouve un pic rocheux. Grimpez tout en haut grâce aux lianes pour trouver la tigecloche.

Tigecloche 14

Un peu plus au sud-ouest au bord de la rivière filée sur un amas rocheux également.

Tigecloche 15

Encore un peu plus au sud, sur un nouvel amas de roches.

Tigecloche 16

A l’extrême ouest de la zone, au sud de l’île de la bobine, se trouve un arbre. Fouillez parmi ses racines pour y descendre et trouver la tigecloche.

Tigecloche 17

Au centre de la zone, se trouve un amas de roches à plusieurs pics. Au pied de l’un d’eux, au sud-ouest d’eux précisément, se trouve une grotte menant à cette tigecloche.

Tigecloche 18

Tout à fait au sud de ce dernier point se trouve un nouvel amas de roches. Vous trouverez la tigecloche sur un pic rocheux au milieu d’une plaine immanquable.

Tigecloches 19 et 20

Au sein de l’Extracteur hydraulique Alpha, à l’ouest et à l’est de la structure, débloquées une fois l’aire de la RDA délivrée de la pollution.

Tigecloche 21

Juste au nord du Pas de la sœur, vous trouverez un gros tronc couché. Allez fouiller dedans pour trouver la tigecloche.

Cercle des tisserands

La zone du Cercle des tisserands au nord, dispose de 5 tigecloches dont voici leur position générale. Ils sont ensuite décrits de gauche à droite.

Tigecloche 22

Dans une petite crique rocheuse, montez un escalier en champignon pour l’atteindre.

Tigecloche 23

Au sommet d’une falaise, au nord de la zone.

Tigecloche 24

Cette tigecloche se trouve bloquée par la pollution du complexe Usine de traitement de pierre Bravo de la RDA, tout au nord de cette zone.

Tigecloche 25

La troisième tigecloche se trouve dans une zone polluée, sur un piton rocheux dans le nord de la zone.

Tigecloche 26

Dans une grotte à l’extrême est de la zone.

Crête de la lame de pierre

La Crête de la lame de pierre se trouve tout au nord de la Forêt des kinglors en allant vers les Plaines supérieures. Vous y trouverez pas moins de 5 tigecloches.

Tigecloche 27

Au pied nord de l’arche rocheuse.

Tigecloche 28 et 29

Au niveau de l’avant-poste de forage Bravo, une tigecloche à l’intérieur du camp, l’autre à l’extérieur, toutes deux bloquées par la pollution de ce centre de niveau 8.

Tigecloche 30

Au nord du Bassin d’Eau-noire, près des camps de la RDA, dans les hauteurs d’une des rives du cours d’eau, au milieu d’une souche creuse.

Tigecloche 31

Cette tige se trouve au centre de cette zone, plutôt libre de la pollution à juste à l’est de l’Usine de traitement laser de minerai Alpha, de niveau 20.

Bois ombrageux

Le Bois ombrageux tout au sud-ouest est un terrain accidenté possédant aussi des montagnes flottantes. Cette zone contient 10 tigecloches réparties comme suit.

Tigecloche 32

Au point le plus haut des rochers flottants, vous retrouverez cette tigecloche.

Tigecloche 33

Fouillez parmi les multiples points d’intérêts des Monts infinis pour trouver au pied d’un arbre cette tigecloche.

Tigecloche 34

Parmi les pierres flottantes les plus hautes des Monts infinis, vous trouverez cette tigecloche qui appartient bien au Bois ombrageux.

Tigecloche 35

Aux pieds des Monts infinis, vous trouverez à côté du Bosquet ombragé cette nouvelle tigecloche.

Tigecloches 36 et 37

Ces deux tigecloches se trouvent au sein des structures de la RDA situées tout à l’ouest de la carte, l’Usine d’extraction de gaz Alpha (la plus à l’est) et la Mine horizontale Charlie (la plus à l’ouest).

Tigecloche 38

Près du Ruisseau tortueux et de la limite avec les Lacs de Tulle, au coeur d’une grotte.

Tigecloche 39

Sur une des premières pierres flottantes les plus basses à l’est de la zone.

Tigecloche 40

A l’ouest de la Volière des ikrans, dans une crevasse entre deux rochers se trouvera cette tigecloche bien cachée.

Tigecloche 41

Tout à l’est de la zone, vous trouverez sur un mont rocheux flottant (près de la Volière des ikrans) cette tigecloche.

Lacs de tulle

Enfin, les Lacs de Tulle se trouvent au nord de la zone et disposent de 8 tigecloches dont voici la localisation générale.

Tigecloche 42

Continuez votre montée vers les rochers flottants les plus hauts du monde ouvert pour trouver cette tigecloche, il n’y en aura pas encore plus loin.

Tigecloche 43

A l’extrême ouest de la zone, tout près de la limite avec le Bois ombrageux, dans une grotte à flanc de montagne.

Tigecloches 44 et 45

Dans l’Extracteur de pétrole Bravo, vous trouverez une tigecloche à l’intérieur de l’enceinte et une autre au sud de celle-ci, toutes deux bloquées par la pollution jusqu’à la libération de la zone.

Tigecloche 46

Au coeur des chutes scintillantes, vous trouverez cette tigecloche sur un piton rocheux.

Tigecloche 47

Au nord de la zone, près du Repaire du bois sauvage.

Tigecloche 48

Encore plus au nord, près des chutes Nélina et de la fin de la zone.

Tigecloche 49

Sous l’arche rocheuse, au milieu de l’eau sur un petit monticule de terre.

Pour découvrir toutes nos astuces, guides et soluces sur Avatar Frontiers of Pandora, n’hésitez pas à parcourir notre grande FAQ.