Une faiblesse cachée | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Au début de la mission, votre objectif sera de vous rendre au Repaire de la résistance de la Forêt Embrumée et de rejoindre tous vos alliés autour de la table de commandement dans le fond du Repaire.

Après la cinématique, il vous faudra rejoindre une zone indiquée bien plus au sud du Repaire, au sud-est de la Fissure, au sud de la Station de l’unité. Sur place, repérez les plateformes volantes et détruisez de plusieurs balles la protection du capteur à pirater, puis restez en place le temps du piratage. Dans la foulée, répétez les mêmes opérations pour le capteur suivant sur un ballon au sud-est, tout en vous défendant cette fois contre les forces aériennes de la RDA. Restez mobile tout autour du capteur et abattez l’appareil le plus vite possible.

Une fois les appareils abattus, dirigez-vers vers le nord-ouest du Bois Ombrageux, au sud-est de votre position actuelle et repérez les ballons et le bâtiment à flanc de montagne (Station de défense Bravo). Ici, éliminez les ennemis au sol mais allez surtout vous occuper des deux capteurs présents sur les deux ballons tout près, tout en vous défendant des attaques de la RDA. Attention aux tourelles également, qui abattraient votre ikran. Un moment qui peut être tendu mais nécessaire pour passer à la suite.

Pour la suite de la mission, partez en direction de la Station de défense aérienne au nord-est de votre position (sud-est du canyon de la Fissure). Sur place, le mieux est d’y pénétrer en passant par la grille au sud-est de la structure. Une fois dedans, repérez la grosse porte pour laquelle il faudra détruire deux verrous.

Ces derniers se trouvent en contrebas dans un conduit de maintenant situé à l’ouest du complexe, au niveau de tuyaux jaunes et plots orange. Attention aux AMP qui rodent. Pour descendre dans le conduit, piratez le boitier près de l’eau électrifiée puis descendez dans le conduit et cassez les deux verrous présents dans le conduit.

Ressortez de là en prenant garde aux AMP puis approchez de la porte repérée plus tôt. Piratez le terminal se trouvant juste devant (en sachant que cela est possible depuis le conduit si vous rusez bien). Entrez dans le garage et empruntez la grille de ventilation à gauche. Dans la pièce suivante, pour trouver la salle de contrôle, trouvez la sortie dans le coin est de la pièce sans vous faire repérer avec les ennemis et ainsi progresser dans un nouveau conduit.

Depuis le conduit de maintenance maintenant alerté de votre présence, grimpez via les tuyaux jaunes et les caisses aux niveaux supérieurs. Une fois tout en haut, repérez une grille de ventilation et tirez plusieurs fois dessus. Grimpez dans le conduit et dans la pièce suivante, fouillez partout puis interagissez avec le verrou mural au nord de la pièce et engouffrez-vous dans le conduit qui vient de s’ouvrir pour déclencher une cinématique.

Au terme de celle-ci, foncez tête baissée en direction de la sortie vers le sud grâce à votre ikran, et rejoignez vos alliés au sud-ouest de votre position actuelle, près du Regard d’Eywa. Une fois sur place, vous vous rendez compte qu’ils sont cernés et pris au piège, cachés dans une grotte. Pour vous en sortir, neutralisez tous les soldats avant qu’ils ne repèrent vos amis mais tentez d’être discret au début pour en éliminer le plus possible, sachant que des flottes aériennes viendront en rajouter d’autre.

Une fois tout le monde à terre, filez rejoindre Alex et Anqa au sein d’une grotte située au sud-ouest de l’îlot derrière des petites cascades. Regardez la cinématique après vous être reposé au feu de camp pour clôturer la mission et entamer la dernière de votre aventure, Frappe ultime.