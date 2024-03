Dans la brume | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Pour débuter cette mission, il va vous falloir rejoindre le nord-ouest de la Forêt Embrumée, dans la zone de la Grande forêt vermeille, la zone remplie de yavä’, maintenant que vous pouvez le traverser sans crainte.

Une fois dans la bonne zone, remarquez le vieil hélicoptère emprisonné dans les lianes au sommet de montagnes rocheuses. Grimpez par les falaises au nord-est puis sautez de montagnes en montagnes pour atteindre le site du crash d’hélicoptère.

Quand vous y parvenez, examinez le kit de survie (caisse ouverte) et liez-le avec la cage un peu plus loin pour faire avancer votre enquête. Puis, allez examiner la plaque métallique « TAP Con-1 » et liez-la avec la boite noire au bout du chemin. Une fois que vous y êtes invités, piratez la boite noire puis partez (à pied obligatoirement) en direction du nord pour rejoindre le complexe TAP Con-1. Repérez l’entrée située en hauteur et entrez dans le hangar principal.

Passez par la grande porte de droite et passez la porte suivante à droite des deux garages « 01 » et « 02 ». Montez sur les caisses sur la gauche et grimpez dans la ventilation pour y trouver au bout un terminal à pirater pour rallumer le courant. Sortez et allez tout de suite à gauche vers la porte désormais accessible.

Poursuivez à travers les couleurs du centre et une fois parvenus à une cage ouverte, examinez-la et liez à aux liens situés sur le chariot un peu plus loin à droite. Entrez dans la pièce suivante et tirez sur le boitier électrique de l’autre côté de la fenêtre de droite. Retournez-vous, piratez le boitier sur la porte et entrez dans la pièce pour poursuivre votre avancée.

Examinez le lit avec des jouets Sarentus dans la caisse au fond de cette pièce puis traversez deux pièces pour rejoindre les dortoirs au fond du couloir et y trouver des dessins d’enfants au mur à examiner. Faites ensuite demi-tour et examinez dans la pièce traversée avant et liez les vêtements aux produits de nettoyage. Pour poursuivre, revenez dans la première pièce et empruntez les escaliers situés à l’ouest une fois le terminal accessible pour un piratage, puis descendre d’un étage. Suivez les couloirs et sabotez le boitier de raccordement pour entrer dans la salle de contrôle.

Grimpez tout en haut de la salle par les câbles situés à gauche pour atteindre un terminal qu’il vous faudra pirater. Après la cinématique, sortez par la porte située derrière vous et descendez d’un étage, puis progressez par la ventilation. Dans la zone suivante, observez votre nouvel invité. Passez par la gauche et une fois de l’autre côté, fouillez la grande pièce avec la cuve puis avancez vers le nord-ouest dans la petite pièce et cassez la grille de ventilation. En poursuivant par-là, avancez jusqu’à pirater une porte. Utilisez ensuite votre SID sur le boitier par terre et suivez le chemin jusqu’à la porte.

Avancez et passez par la grille en haut du mur situé à l’est. Dans ce conduit, vous finirez par tomber dans une pièce contenant deux Thanators enragés. Il vous faudra combattre les deux bêtes pour poursuivre. Restez mobiles le plus possible et n’hésitez pas à tirer dans leurs points faibles.

Une fois les bêtes à terre et votre palpitant revenu à la normale, montez les escaliers situés au nord et allez dans la pièce à l’étage. Nagez par-delà la zone inondée à l’est et réparez le boitier électrique. Attention, désormais, l’eau est électrifiée. Ressortez de là grâce à la ventilation et poursuivez par la porte en face de vous en piratant le boitier situé au-dessus d’elle.

Dans cette pièce, piratez le terminal pour déclencher une cinématique. Sortez par la ventilation de gauche pour démarrer une phase de combat ou d’infiltration selon votre choix, pour sortir de TAP Con-1.

Nous allons vous indiquer comment procéder de manière pacifique. En bas du premier conduit, attendez que les AMP et les humains à pied aient le dos tourné puis courrez vers la gauche pour prendre le câble monte-charges. En haut, poursuivez par le sud et entrez dans la pièce suivante. Collez-vous au mur de droite pour passer derrière les étagères et ne pas être vu.

Attendez que les soldats soient de l’autre côté et faufilez-vous vers le hangar suivant en vous cachant derrière les caisses sur la route. Une fois dans la zone suivante, profitez de l’inattention des soldats pour vous faufiler dans une structure en forme de tunnel (en allant vers l’est) que vous avez pu croiser en arrivant et piratez l’AMP qui vous fait face un peu plus loin.

Le temps de son incompréhension, avancez dans le tunnel suivant et accédez à l’escalier situé au sud-est en vous cachant derrière les blocs et tunnels. Une fois en bas de l’escalier, vous serez libre. Traversez le pont et descendez doucement à travers les falaises vers le sud pour sortir de la zone et déclencher une discussion.

La dernière phase de cette mission vous demandera de rejoindre votre ancien village situé au sud-ouest de la zone, le Cercle des Chants. Une fois sur place, diverses tâches vous attendent : tout d’abord, examinez les artéfacts Sarentus au mur après le feu de camp, puis depuis le feu de camp, prenez en direction du sud-est pour remonter dans grotte et examiner les bocaux et fioles cassés au sol. Puis, examinez les munitions de la RDA au sol en allant vers l’ouest. Enfin, examinez la couverture Sarentu au sol en poursuivant vers l’ouest.

Une fois la cinématique terminée, vous pouvez rejoindre les Gorges au sud-est via le Voyage Rapide pour retrouver Okur et Atufi et lever le voile sur la vérité de la disparition de votre peuple et clôturer la mission, lançant la suivante qui est liée, Révélations.