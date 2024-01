Où trouver les notes et documents dans Avatar Frontiers of Pandora ?

Pour trouver des notes et documents dans Avatar Frontiers of Pandora, il vous faut vous rendre dans des lieux précis, notamment les Camps de la RDA, qui une fois libérés de tout ennemis et pollution, vous donneront généralement au moins 1 note. Vous pouvez également vous rendre dans les Laboratoires de la Résistance, qui renfermeront de nombreuses fois une note supplémentaire, ainsi que les Terminaux informatiques. En effet, les Ordre de mission du département scientifique que vous récupérez durant ces recherches compteront pour votre quota de documents.

La carte avec plus de 40 documents

Sur les cartes zoomées ci-dessous, nous vous avons localisé plus de 40 documents à travers le monde ouvert, soit bien plus que ceux nécessaires à l’obtention du Trophée Gardien des histoires 🏆. A noter que les documents présents au QG de la Résistance ne seront plus disponibles à partir de la vingtième mission principale du jeu et seront à retour au QG de la Résistance de la Forêt embrumée si non récupérés.

Les localisations des documents sont représentées sur les cartes par un petit logo de deux personnages, en blanc. N’hésitez pas à agrandir les images pour mieux visualiser les zones concernées.

