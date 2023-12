Le chasseur disparu | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Alors que vous êtes toujours dans l’Arbre-Maison, vous apprenez la disparition soudaine du guerrier Eetu. Descendez et sortez de l’Arbre-Maison et prenez la direction du camp du Grand métier à tisser dans le nord de l’Arbre-Maison.

Une fois sur place, vous trouverez la quête secondaire Un repas aux mille souvenirs auprès d’un Na’vi en bas, puis montez dans la salle tout en haut du camp pour parler à et évoquer la disparition d’Eetu auprès de Vefilu.

Vefilu vous enverra en direction d’un refuge bien connu du chasseur, en bas de la colline et plutôt situé au nord. N’hésitez pas à utiliser les grandes feuilles arbres environnants pour vous aider à descendre à moindre frais. Arrivés sur place, vous découvrez des hommes de la RDA. Bien qu’il doit être possible de rentrer dans la grotte sans être repérés, un petit combat s’enclenchera inévitablement. Utilisez les cosses à veinules pour éliminer vos adversaires. Une fois tout le monde à terre, vous trouverez la grotte au bas d’une falaise en regardant en direction du nord-est dans la cuvette.

Là, un travail d’enquête vous attends. 6 indices à relier en 3 paires pour reconstituer les événements ayant conduits à mettre Eetu en difficulté :

Associez la Nourriture jetée à l’entrée avec le Bandeau d’Eetu au fond de la grotte

à l’entrée avec le au fond de la grotte Puis associez le Harnais d’ikran cassé avec les Marques de griffes du fond de la grotte

avec les du fond de la grotte Enfin liez l’Arc brisé près de la nourriture avec les Hommes de la RDA à l’entrée

Puis, prenez la direction du nord-ouest par la grotte et ressentez l’odeur de l’ikran d’Eetu, Zomey. Suivez la piste olfactive du nord jusqu’au repère des Loups-Vipères et évitez-les ou affrontez-les avant d’utiliser vos sens de Na’vi et de poursuivre votre piste olfactive un peu plus loin vers l’ouest.

Vous parvenez jusqu’à une bande de la RDA, qu’il vous faut éliminer pour pouvoir poursuivre. Rendez-vous ensuite près de la carcasse du Dragon pour vous rendre compte qu’Eetu est bloqué dedans. Le problème étant que Somey, blessée, défend son maître et vous empêche de progresser. Montez sur le toit de l’appareil et apaisez la bête en vous approchant doucement. Une fois envolée, réparez les câbles. Il va falloir réparer un boitier à mi-chemin, suivez les câbles et pirater le boitier pour avoir accès à la manette sur le côté en bas de la machine. Puis, forcez manuellement la porte pour retrouver Eetu.

Mais vous voilà vous aussi enfermés dans la carlingue, qui se met à s’enflammer sous les balles de la RDA. Utilisez le SID pour le boitier tout près et réussissez le labyrinthe en moins 20 secondes pour vous en sortir intacte. Enfin, suivez Eetu jusqu’à ce qu’il vous charge de trouver son ikran dans les hauteurs grâce à une piste olfactive. Utilisez les lianes géantes partant du sol (ou grimpez à flanc de colline) pour trouver Zomey mal en point.

Pour terminer la quête, laissez Eetu faire le deuil de son animal en quittant la zone de crash. La prochaine quête, L’oeil d’Eywa démarre alors, pleine de promesses.