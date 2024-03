Plan d’évasion | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Suite à votre réveil difficile et votre conversation avec Billy qui vous aidera tout au long de la mission d’évasion, sortez de votre cellule et dirigez-vous vers l’ascenseur sur la gauche.

Récupérez la radio sur le chariot puis descendez dans la trappe qui s’ouvre puis faufilez-vous dans la ventilation en direction de la salle de sécurité. Dans la salle qui suit, attendez que l’AMP fasse demi-tour et descendez dans le conduit passant sous la pièce. De l’autre côté, allez tout droit puis sortez rapidement à l’autre bout du corridor.

Vous pourrez continuer sur le seul chemin disponible jusqu’à rejoindre Billy. Après la cinématique, entrez dans le couloir face à vous et attendez que l’AMP de droite s’éloigne pour vous diriger vers la porte tout au fond de la pièce. Puis attendez que Billy déverrouille l’accès et entrez dans la pièce jusqu’alors fermée.

Passez par la ventilation présente ici et repérez une trappe à détruire tout en haut au bout du conduit. Suivez ensuite les conduits jusqu’à une zone avec plusieurs échelles successives et poursuivez par la grille plus loin au sol. Continuez à suivre les tuyaux, passez par une grille et descendez en contrebas dans une pièce contenant des AMP. Ici, vous allez devoir trouver et désactiver les commandes de système de refroidissement.

Pour commencer, passez par la pièce de droite, attention à la porte qui s’ouvre en bas des escaliers qui pourrait vous dévoiler puis empruntez-la pour aller vers le sud et abaisser un premier levier en toute discrétion sur un boitier jaune RDA. Revenez ensuite dans la cage d’escalier et montez à l’étage. Dès que l’AMP de gauche a le dos tourné, tentez de vous infiltrer en direction de la pièce au fond à gauche, c’est dans celle-ci qu’est présent le second levier. Une fois le système éteint, repérez la porte qui vient de s’ouvrir côté sud et un peu plus loin, utilisez le ventilateur de gauche pour atteindre l’étage supérieur.

Traversez la ventilation et filez récupérer votre équipement dans la pièce suivante. Revenez ensuite dans la salle des ventilateurs et piratez le terminal pour éteindre le ventilateur en contrebas et ainsi avancer dans le conduit et traverser la zone inondée.

A la sortie de l’eau, utilisez les tuyaux et plateformes pour grimper jusqu’au niveau supérieur, cassez la grille et entrez dans le hangar Lima. Malheureusement, un gros combat vous attend ici. Vous devrez tenir à l’embuscade un temps suffisant (plus de 2 min) pour permettre l’ouverture de la grille principale située juste devant vous. Pour vous aider, un lance-roquette se situe juste en face de vous quand vous entrez dans la pièce. Dès que la grille s’ouvre, ne tardez pas, n’affrontez plus les ennemis et courez dans sa direction pour sortir de votre prison en suivant les conduits et en abandonnant votre ami.

Une fois à l’extérieur, courez sans jamais vous arrêter en direction de l’ouest, sans vous faire repérer, pour quitter les Plaines Supérieures et pénétrer dans La Forêt Embrumée, la troisième région du jeu. Vous achevez ainsi la quête et démarrez la suivante, Pertes et Ruines, qui fait office de pont narratif.