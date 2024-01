Attention – Warning – Atención !

Avant toute chose, il nous faut vous mettre en garde : ne tentez aucune approche d’un quelconque Thanator avant d’atteindre un très haut niveau dans le jeu. Le niveau maximal étant le niveau 20, celui des Thanators non enragés que vous croiserez, nous vous conseillons d’être au moins de niveau 16 ou 17 avant d’oser vous y frotter.

En effet, la créature étant la plus puissante du jeu, elle pourra littéralement vous faire vaciller en seulement une ou deux attaques et ce quel que soit votre stock de soins, la vélocité de la bestiole étant tout simplement implacable.

Ce petit disclaimer fait, voici désormais nos conseils et astuces pour réussir votre combat contre le Thanator (non enragé) dans Avatar Frontiers of Pandora.

Où trouver le Thanator (non enragé) ?

Pour trouver un Thanator (non enragé), il vous faut déjà vous rendre dans une des zones du jeu non polluées par les camps de la RDA. En fait, il y a tout au plus trois zones où vous serez sûrs et certains d’en trouver un :

Dans la Forêt des kinglors – Lacs de Tulle, à l’est du Laboratoire des cascades et plutôt proche de l’eau, pour le Thanator

Dans la Forêt embrumée – Grands Pins, près du Plongeoir du guerrier pour le Thanator de la forêt de la mousse blanche

Dans la Forêt embrumée – Cascade de pierres, au sud du Lac floué, pour le Thanator de la Rocheterre

Pour notre part, à coup sûr, nous avons pu croiser celui de la Forêt des kinglors, nous vous conseillons donc de vous atteler à celui-ci après avoir refait tout votre stock de soins et de munitions.

Prenez une bonne inspi et on y va

Une fois dans la bonne zone et donc son territoire, les contours de votre écran deviendront blancs, votre personnage se mettra à parler tout seul car se sentant bizarre, et vous ne pourrez plus utiliser vos sens de Na’vi. Si c’est le cas : vous êtes au bon endroit et vous êtes désormais traqué. Autrement dit, si vous n’avez pas encore le niveau, fuyez immédiatement !

Ressentez les vibrations de votre manette et poursuivez votre marche dans la direction où le cadre blanc s’intensifie jusqu’à ce que celui-ci disparaisse pour laisser place à un marqueur ennemi rouge : vous êtes repéré et dans quelques instants vous serez attaqué.

Il va falloir être rapide pour vous en sortir :

Si possible, essayez de monter sur une racine ou une pierre pour gagner en hauteur, mais vous serez vite rejoint par la bête.

sur une racine ou une pierre pour gagner en hauteur, mais vous serez vite rejoint par la bête. Gardez un constant mouvement par rapport au Thanator

par rapport au Thanator Visez ses points faibles (à la base du cou)

(à la base du cou) Utilisez vos soins au bon moment pour ne pas les gaspiller

Si malgré ces conseils, vous n’y arrivez pas, plusieurs autres solutions s’offrent à vous :

Manger des plats majorant vos dégâts et diminuant ceux reçus par la faune

majorant vos dégâts et diminuant ceux reçus par la faune Diminuer la difficulté du jeu en « Basse »

Enfin, et parce que la créature réapparait régulièrement, vous pouvez tout aussi bien l’achever à l’arme à feu (paix à son âme) notamment avec un fusil à pompe bien relevé, en gardant un constant mouvement pour d’abord débloquer le Trophée et si vous souhaitez en suivant obtenir sa chair et son croc, revenir et refaire la bataille de manière plus clémente à l’arc. A noter que nous n’avons pas réussi en visant la créature depuis notre monture.

Avec tous ces conseils, vous devriez venir à bout d’un Thanator et débloquer ainsi le Trophée Pas de proie facile 🏆. Pour plus d’astuces et guides sur Avatar Frontiers of Pandora, n’oubliez pas de suivre notre soluce complète, notre guide des collectibles ou encore les réponses de notre grande FAQ.