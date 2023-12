Les terminaux informatiques sont un autre type de collectibles dans Avatar Frontiers of Pandora. Présents en quelques quantités dans le monde ouvert, il s’agit en réalité d’une vaste quête fil rouge qui vous suivra tout au long du jeu, la quête Retour à la maison. Coupée en 11 parties comme autant de terminaux, cette quête vous demandera d’abord de trouver le terminal informatique, le pirater avec votre SID puis de suivre les indications données et évoquées par vos amis et la photographie affichée afin de trouver la trace d’une petite base ailleurs dans le monde ouvert pour enfin mettre la main sur une page de BD Chasse au trésor en suivant un Ordre de mission de la RDA à un certain Nathan Williams, un botaniste.

Une fois toutes les pages de BD trouvées, vous obtenez l’adresse d’une dernière base pour clôturer la quête et obtenir ainsi le Trophée Père et fils dans les étoiles 🏆. Notre guide ci-dessous vous indiquera la position des terminaux mais aussi des pages de BD à retrouver, et ce par région.

Forêt des kinglors

La Forêt des kinglors dispose de trois terminaux informatiques associés à leurs pages de BD. Voici leur localisation sur une carte générale avant de vous détailler plus d’informations sur leur position exacte. Nous vous recommandons de commencer par le terminal central, celui de la Forêt soyeuse, car la recherche de la BD vous emmènera vers le terminal le plus à l’ouest en suivant.

Terminal informatique 01

Le terminal informatique se trouve au coeur de la Forêt soyeuse (au centre de notre image ci-dessus). Pour vous y rendre, vous pouvez par exemple vous téléporter au Camp Na’vi Merveille du Tisseur ou encore à l’Arbre-Maison du Clan Aranahe puis trouvez le terminal informatique le long de la Rivière filée. Piratez l’ordinateur se trouvant au centre de la structure pour obtenir les informations via un Ordre de mission du département scientifique 001 ainsi qu’une quête dédiée « Retour à la maison – Partie 1 ».

Il vous faut en fait trouver une page de BD. La page de BD n°1 se trouve tout à l’ouest du monde ouvert, au coeur du domaine du Bois ombrageux. La structure à trouver se situe sur une petite île au milieu du Ruisseau tortueux (voir capture ci-dessous). Entrez dans la structure et trouvez la BD sur un bureau pour valider la mission.

Terminal informatique 02

Le terminal informatique 02 se trouve non loin du lieu où vous avez trouvé la première BD. Rendez-vous un peu plus au nord, c’est à dire à la frontière avec la zone des Lacs de tulle, au nord de l’Erreur de l’éclaireur et juste au sud de l’Extracteur de pétrole Bravo de la RDA. Une fois sur place, piratez l’ordinateur pour obtenir les informations provenant d’un Ordre de mission du département scientifique 002 ainsi que la quête « Retour à la maison – Partie 2 ».

La page de BD n°2 relative à ce terminal se trouve dans la région des Lacs de tulle, près de la Rivière du mentor, c’est à dire au nord de l’Extracteur de gaz écho de la RDA, contre une falaise. La base se trouve cachée parmi les arbres. Entrez et trouvez le seconde page de BD pour valider la quête.

Terminal informatique 03

Le terminal informatique 03 se trouve tout à l’est de la Forêt des kinglors, plus précisément au nord du district Vallée du canal, au nord-ouest de l’Avant-poste à vapeur Bravo. Piratez l’ordinateur sur place pour récupérer l’Ordre de mission du département scientifique 003 et la quête « Retour à la maison – Partie 9 ». Son nom vous semble erroné et pourtant, cela signifie que vous ne pourrez poursuivre cette quête qu’en ayant grandement avancé dans l’histoire et d’avoir atteint la grande zone de la Forêt embrumée.

La page de BD n°9 relative à ce terminal se trouve dans la Forêt embrumée (guide à venir).

Plaines supérieures

Le guide des terminaux informatiques de la région est en cours d’élaboration.

Forêt embrumée

Le guide des terminaux informatiques de la région est en cours d’élaboration.