Comment jouer en coopération ? | Guide Avatar Frontiers of Pandora

Quand Ubisoft a annoncé Avatar Frontiers of Pandora, beaucoup de joueurs et joueuses se sont demandés si l’éditeur proposerait un mode en réalité virtuelle mais aussi s’il serait possible d’y jouer en coopération. Alors que le premier point ne semble pas prévu, en ce qui concerne la coopération, il est tout à fait possible d’y jouer à deux joueurs en coopération en ligne uniquement. Nous vous expliquons comment procéder pour l’activer une fois en jeu.