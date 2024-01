Dans les laboratoires de la Forêt embrumée, vous trouverez des munitions mais aussi 6 pièces détachées, ainsi que des notes et enregistrements, tout comme un poste de craft, de cuisine, un feu de camp ou encore un point de voyage rapide.

Dans ce guide, vous trouverez la localisation générale des Laboratoires de la Résistance par zone (étoiles jaunes) puis des captures détaillées pour chacun d’entre eux. Pour rappel, nous vous expliquons comment réalimenter ces laboratoires juste ci-dessous.

Comment réalimenter les Laboratoires de la Résistance ?

Voici les différentes étapes à réaliser pour valider un Laboratoire de la Résistance :

Repérez un boitier jaune extérieur et visez avec votre SID pour l’alimenter.

et visez avec votre SID pour l’alimenter. Suivez les fils en provenance de ce boitier jusqu’au prochain boitier avant d’accéder à l’alimentation générale souvent située au sol dans le laboratoire. A noter que parfois, une deuxième source extérieure via un boitier jaune sera nécessaire voire une troisième pour accéder aux nœuds internes.

Grands Pins

La zone des Grands Pins dispose de 3 Laboratoires de la Résistance dont voici la répartition avant des captures détailles juste après.

Laboratoire du Rocher moussu

Tout au nord de la zone, et sur la berge sud de la Rivière des gravures, juste sur le bord ouest du Lac des Sources fendues, tout près de la frontière avec la Plaine d’Eywa (Plaines supérieures).

Laboratoire du recoin moussu

Sur la berge est de la partie sud de la Rivière des gravures, tout juste à l’est du complexe de la RDA Avant-poste de forage Alpha. Vous y trouverez trois sources d’alimentation externe avant d’allumer le complexe, mais aussi et surtout la quête annexe Les saveurs du passé.

Station de l’Epaule pointue

Au coeur même du périmètre pollué de l’Avant-poste de forage Alpha, donc à 1km à l’ouest du précédent Laboratoire, au nord des Sentinelles de pierre et à l’est du Fléau du géant.

La Fissure

La zone de La Fissure vous permettra de trouver 4 autres Laboratoires de la Résistance, voici notre guide pour les trouver, dont trois camps au sud, répartis au bord de la Rivière silencieuse.

Station de l’Unité

Le plus au sud-est de la zone, ce Laboratoire est situé au nord de la Rivière silencieuse, mais juste au sud-est de l’Extracteur de gaz Bravo.

Laboratoire de la Vallée aux champis

Juste à l’ouest du précédent Laboratoire et de l’Extracteur de gaz Bravo, mais aussi juste en face de la Station de recherche Alpha située sur l’autre rive de la Rivière silencieuse, qui est présente sous forme de chutes d’eau à cet endroit. Vous trouverez aussi deux quêtes annexes, Une union sur Pandora via le terminal de communication et Un géant affectueux via la Na’vi présente non loin.

Station de la Bûche

Un peu plus encore au nord-est, au milieu de trois complexes de la RDA (la Drague Bravo, l’Extracteur hydraulique Bravo et la Structure VSM Charlie), mais entre les Rivières silencieuse et fûtée.

Laboratoire de la lisière de la clairière

Avant de poursuivre vers le nord, allez tout au sud, contre la limite du monde ouvert, sur la rive sud de la Rivière silencieuse pour trouver ce Laboratoire dans un lacet du cours d’eau.

Vallée des nuages de pierre

La Vallée des nuages de pierre dispose, elle, de 4 autres Laboratoires de la Résistance.

Station du Fer à cheval

Tout au sud de la Vallée des nuages de pierre, ce Laboratoire se trouve plus précisément au sud-ouest du Marais du gros caillou et au sud du point d’intérêt (voyage rapide) Rencontre du chasseur.

Station de la Clairière rocailleuse

Plus au nord, mais surtout juste à l’ouest des Gorges, un des Camps Na’vi principaux visités dans la quête principale.

Station de l’Eboulis

Juste à 1km à l’ouest du précédent Laboratoire, au sommet des Chutes du chanteur et au sud de la Rivière des ancêtres, sur une montagne flottante.

Laboratoire de la Vallée onirique

Bien plus au nord, en direction de la Grande forêt vermeille, sur le flanc ouest du chagrin du géant et au sud du Camp Na’vi Refuge du Géant, vous trouverez ce Laboratoire sur la berge est de la Rivière des ancêtres, juste au nord de la Tour pneumatique Bravo de la RDA. Il y aura trois sources d’alimentation externes à trouver.

Cascade de pierres

La zone de la Cascade de pierres vous permettra de trouver 3 Laboratoires de la Résistance.

Station du Géant sylvain

Au nord-ouest de la zone, vous trouverez ce Laboratoire aux pieds d’un petit monticule rocheux, à l’est de la Rivière des ancêtres, et à 500m à l’ouest de la Tour de forage Alpha. La station se trouve collée aux racines d’un gros arbre.

Laboratoire des Marches de pierre

Tout au nord de la zone, dans le crochet que réalise la Rivière fertile, à l’est de la Mine horizontale Bravo.

Station du pont de pierre

Plutôt au milieu de la carte, plutôt vers l’est de l’énorme complexe de la RDA, l’Usine d’extraction de gaz Bravo et juste devant… un pont en pierre.

Grande forêt vermeille

Enfin, la Grande forêt vermeille renferme l’ultime Laboratoire de la Résistance du jeu.

Laboratoire de l’Arbre du repos

Ce seul Laboratoire de la zone se trouve sur la berge est de l’Œil de la rivière et au sud-ouest de la zone occupée par le gaz, et est donc libre d’accès dès votre arrivée dans la région. Attention aux oursins de sang qui environnent les lieux, ils vous blesseront au moindre contact.

